Elon Musk teria tido um caso com esposa de fundador do Google, diz jornal

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla, teria sido pivô do divórcio de Nicole Shanahan e Sergey Brin, um dos fundadores do Google. Segundo o jornal americano Wall Street Journal, Brin decidiu pedir a separação no início do ano, após descobrir o caso entre Shanahan e Musk.

Os executivos do Google e da Tesla eram amigos de longa data, inclusive com negócios em conjunto. Em 2008, por exemplo, Sergey investiu 500 milhões de dólares na Tesla, ajudando a montadora a manter seus negócios durante a crise global.

Após pedir o divórcio, citando "diferenças irreconciliáveis", o fundador do Google teria solicitado também a retirada de todos os investimentos que possuía em empresas de Musk.

A separação de Brin e Shanahan envolveu parte da fortuna do fundador do Google, avaliada em 95 bilhões de dólares. Os dois têm, ainda, uma filha de 3 anos.

Segundo o Wall Street Journal, o relacionamento entre Musk e a ex-mulher de Brin teria começado no final do ano passado, após o fundador da Tesla se separar da cantora Grimes, com quem teve dois filhos. Na época, o casamento de Shanahan e Brin já estava em crise, e os dois estavam separados, embora vivessem na mesma casa.

O caso é mais uma das polêmicas amorosas de Musk. No ano passado, o bilionário teve filhos gêmeos com Shivon Zilis, executiva da empresa Neutralink, na qual Musk é CEO. A revelação foi feita pelo portal Business Insider com base em documentos. Além dos gêmeos, ele teria mais oito filhos de outros relacionamentos.