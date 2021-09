Elon Musk e cantora Grimes terminam casamento após três anos

Elon Musk e a cantora e produtora Grimes terminaram o casamento após três anos juntos. O CEO da Tesla e fundador da Space X confirmou ao site Page Six que ele e a cantora canadense estão "semisseparados".

"Ainda nos amamos, nos vemos com frequência e nos damos muito bem”, disse Musk. O casal tem um filho de 1 ano, chamado de X Æ A-Xii Musk.

Segundo o site, que revelou em 2018 que o casal estava junto, a agenda conflitante do bilionário e da cantora foi um dos motivos para o divórcio. “É principalmente porque meu trabalho na SpaceX e na Tesla exige que eu esteja principalmente no Texas ou viajando para o exterior e o trabalho dela é principalmente em Los Angels”, explicou Musk.

Eles foram vistos juntos pela última vez no Met Gala no início deste mês, quando Grimes, de 33 anos, caminhou no tapete vermelho sozinha. Musk, de 50 anos, também compareceu ao evento, mas só se juntou dentro do evento.

Musk já foi casado com a escritora Justine Wilson, com quem tem cinco filhos: os gêmeos Griffin e Xavier, de 17 anos, e os trigêmeos Damian, Saxon e Kai, de 15.

Ele também foi casado — duas vezes — com a atriz Talulah Riley. Eles se casaram pela primeira vez em 2010, mas se divorciaram em 2012. Eles se reconciliaram um ano depois, se casaram novamente em 2013 e se divorciaram novamente em 2016.

O bilionário também namorou Amber Heard de 2017 a 2018, após seu casamento com Johnny Depp.