De Anitta a AOC: Veja os looks do MET Gala 2021

A edição 2021 do MET Gala, tradicional festa beneficente que tem como objetivo angariar fundos para o Metropolitan Museum of Art, acontece nesta segunda-feira (13) em Nova York. O evento também marca a abertura da exposição anual de moda do Costume Institute e é famoso pela exclusividade: nunca se sabe, ao certo, quem foi convidado para ir ao evento até à data. Um outro ponto importante está relacionado justamente aos looks. A cada ano, é definido um tema que os convidados devem seguir nas próprias roupas -- e a repercussão é altamente aguardada pelo público.

Este ano, o tema escolhido foi "Na América: Um Léxico da Moda", o que tem como significado real uma celebração aos designers norte-americanos. Dentro dessa proposta, houve várias adaptações e alguns looks já elegidos como "memoráveis" pelo público especialmente do Twitter, plataforma em que a chegada ao tapete vermelho é exibida.

Veja abaixo alguns dos looks memoráveis até agora:

Billie Eilish

Em um vestido estilo "bolo de noiva", a cantora de 19 anos surpreendeu durante a passagem pelo tapete vermelho. Isso porque o visual "romântico" foge à estética preferida pela cantora, de tons mais escuros. O modelo foi criado pelo designer Oscar de La Renta e, segundo informações da Vogue, a inspiração da cantora para usá-lo foi o estilo de Marilyn Monroe, prestando uma espécie de homenagem a ela.

Ainda na entrevista, Billie afirmou que o vestido foi um catalisador para que a marca parasse de usar pele de animais em suas criações daqui para frente.

Billie Eilish: estilo remete aos anos 60 com "tributo" a Marilyn Monroe

Anitta

A cantora brasileira também compareceu ao evento, ao lado do empresário Alexandre Birman. Ela, que foi ao evento com um modelo escolhido por Anna Wintour (editora-chefe da revista Vogue), usou um modelo preto, básico. O modelo foi desenhado pelo estilista Peter Dundas.

O estilo foge ao usado pela cantora durante o VMA neste domingo -- um modelo preto e branco, com decote.

As opiniões sobre o look escolhido pela cantora ficaram divididas. Enquanto usuários do Twitter acharam tudo "muito básico", houve quem apontasse que o destaque deveria ser o sapato -- e não a roupa. Vale lembrar que as sandálias de Anitta são da marca de Birman e cravejadas de zircônia para o desile no tapete vermelho.

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC)

A congressista democrata compareceu à cerimônia com um look, no mínimo, inusitado. Em linha com os ideais que defende, o vestido branco marcou presença com os dizeres em vermelho: "Tax the Rich". Em uma entrevista anterior ao evento, a deputada contou que o intuito é debater o apoio fiscal a negócios de pessoas negras nos Estados Unidos. O vestido foi criado pela designer de moda Aurora James.

Vestido usado pela congressista dividiu opiniões

Kim Kardashian

A empresária apareceu com um look todo preto para o evento, cobrindo praticamente todas as partes do próprio corpo. O modelo, do designer Thierry Mugler, levou oito meses para ficar pronto. Segundo Kim, é uma inspiração de uma "garota da Califórnia saindo do oceano, para o tapete vermelho, enquanto está molhada, pingando", como informou o portal E! News.

O look estava combinando com o do diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia, que também apareceu todo de preto, cobrindo inclusive o rosto.