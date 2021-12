Para Elon Musk, estas profissões serão relevantes no futuro

O bilionário Elon Musk realiza muitas previsões sobre o futuro da humanidade e o papel que suas empresas Tesla e SpaceX irão desempenhar. O milionário tem opiniões sobre diversos assuntos e não tem medo de expressá-las em entrevistas, conferências e nas redes sociais.

No início de dezembro, Musk alertou sobre como a queda da taxa de natalidade pode ameaçar a vida humana. Desta vez, na última quinta-feira, 16, o homem mais rico do mundo falou sobre o futuro do mercado de trabalho e quais carreiras considera que serão relevantes nos próximos anos.

Na Conferência Mundial de Inteligência Artificial, o bilionário afirmou que a inteligência artificial tornará alguns trabalhos "um pouco inúteis". Musk acredita que essa tecnologia pode acabar com empregos que hoje fazem parte do tecido produtivo global.

Em resposta as afirmações de Elon Musk, uma pergunta surgiu: "Devemos nos preocupar?". Seguindo o que a história ensina, talvez não. Quando uma revolução industrial ocorre, o mercado de trabalho muda completamente. Com novas máquinas e tecnologias na cadeia produtiva, um número considerável de empregos deixa de existir. No entanto, novos são criados.

Será necessário se adaptar as novas necessidades do mercado de trabalho. Nesse sentido, os menos atingidos ​​por essa mudança serão as pessoas que conseguirem programar maquinas e/ou desenvolver softwares de inteligência artificial, afirmou Elon Musk.

Para entrar nessa área, o dono da Tesla recomenda que os jovens estudem engenharia. No entanto, mesmo assim, Musk acredita que com o tempo a inteligência artificial "simplesmente escreverá seu próprio software". Então, quais empregos são seguros?