Elon Musk: Queda da taxa de natalidade pode ameaçar a civilização humana

O CEO da Tesla, Elon Musk, está preocupado com o futuro da humanidade. Em evento do jornal americano 'Wall Street Journal', Musk disse que "não há gente suficiente", o que poderia ameaçar a civilização.

"Acho que um dos maiores riscos para a civilização é a baixa taxa de natalidade e o rápido declínio da taxa de natalidade", disse o bilionário que tem seis filhos.

"Muitas pessoas acham que há muitas pessoas no mundo e pensam que a população está crescendo fora de controle. É completamente o oposto. Por favor, olhe para os números — se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização vai desmoronar, gravem minhas palavras ", completou.

De acordo com o Banco Mundial, a taxa de natalidade global tem diminuído desde 1960. Neste ano, a China anunciou que vai autorizar até três filhos por família. A decisão foi divulgada após a os resultados último censo chinês, que demonstrou uma expressiva queda da taxa de natalidade no país mais populosos do mundo.

Ao mesmo tempo, Musk acredita que as pessoas não deveriam "tentar viver por muito tempo".

“Acho que é importante morrermos porque na maioria das vezes as pessoas não mudam de ideia, apenas morrem. Se viverem para sempre, poderemos nos tornar uma sociedade onde novas ideias não podem ter sucesso”, disse ele.

"Não estou zombando do envelhecimento. Só estou dizendo que, se temos pessoas em posições muito importantes que precisam tomar decisões críticas para a segurança do país, elas precisam ter presença de espírito e capacidade cognitiva suficiente capacidade de tomar bem essas decisões - porque todo o país depende delas ", acrescentou Musk.

Na semana passada, ele sugeriu no Twitter que qualquer pessoa com mais de 70 anos deveria ser impedida de concorrer a um cargo político.