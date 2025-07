Eliana ganhará novo programa semanal na Globo; saiba quando

A Globo confirmou que está desenvolvendo um novo programa para Eliana, que estreará em 2026 nos finais de semana, segundo informações da Folha de São Paulo. A emissora anunciou que o projeto está em pré-produção e ainda está decidindo se será exibido aos sábados ou aos domingos, sendo o segundo dia a opção mais provável devido à popularidade da apresentadora nesse horário.

Este será o segundo programa de Eliana nos finais de semana da Globo desde sua chegada à emissora em junho de 2024. Em 2025, a apresentadora comanda a quinta temporada do talent show "The Masked Singer Brasil", além de ter feito participações no "Fantástico" e no especial "Vem Que Tem" (dedicado à Black Friday). Também apresenta o programa "Movimento LED", focado em educação.

Eliana já é uma figura de destaque na TV Globo, especialmente no GNT, onde apresenta o "Saia Justa", que desde sua estreia se tornou o programa mais assistido do canal feminino da Globo na TV paga. O sucesso dessa atração resultou em um aumento no faturamento do programa, o que motivou a emissora a apostar em novos projetos para a apresentadora, aproveitando sua excelente aceitação entre o público e marcas.