Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 7

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Você de Novo" ("You Again", no título original), lançado em 2010, nesta segunda-feira, 7.

O elenco conta com estrelas como Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver, Odette Yustman, Victor Garber, Betty White, entre outros. A direção é de Andy Fickman. O filme teve orçamento de US$ 20 milhões e bilheteria mundial de US$ 32 milhões.

Assista ao trailer de 'Você de Novo'

Qual é a sinopse de 'Você de Novo"'?

Às vésperas do casamento de seu irmão, Marnie descobre que sua futura cunhada é ninguém menos que sua inimiga número um.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

