Dá para contar nos dedinhos? Qual é a fortuna da Eliana, a nova apresentadora da Globo

A Globo anunciou nesta quinta-feira, 27, que a Eliana é sua mais nova contratada. As especulações já estavam rolando, mas o anúncio veio, mesmo, nesta quinta-feira, 27. No próximo domingo, dia 30, ela deve aparecer no Fantástico para detalhar quais os seus projetos na nova casa.

A apresentadora estreou no SBT em 1991, assumindo o comando de programas voltados para o público infantil. Durante sua primeira passagem pela emissora, que se estendeu por sete anos, consolidou sua presença marcante na tela.

Após isso, a apresentadora foi para Record, porém retornou ao SBT em 2009, estreando "Eliana", programa de entretenimento nas tardes de domingo que teve seu último episódio no útlimo domingo, 23.

Em comunicado, Eliana disse estar realizada e feliz com o novo momento. "Agora estaremos juntos com lindos projetos. Espero vocês na Globo!”, disse, em comunicado.

Qual é a fortuna da Eliana?

Há poucas informações divulgadas sobre a fortuna atual da apresentadora Eliana. O último levantamento foi feito pela coluna Daniela Jorge, do portal O Canal. Segundo a jornalista, a apresentadora, ao longo dos seus 25 anos de carreira, acumulou um patrimônio de 140 milhões de reais.

No SBT, o salário ficava na casa dos R$ 900.000 mensais. Entre as apresentadoras com programas no ar em 2023, Eliana só tinha um salário menor do que a global Ana Maria Braga, que fatura cerca de 2 milhões de reais por mês, segundo o UOL.

Além desta quantia pela apresentação no SBT, Eliana também fatura com publicidade e como garota propaganda de redes de clínicas odontológicas, por exemplo.

O patrimônio da apresentadora também conta com uma mansão em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Possível salário de Eliana na Globo

Eliana deve receber de R$ 450 mil por mês na Globo. O salário é menor do que o do SBT, mas o valor pode chegar a R$ 3 milhões com as cotas de publicidade na atração que ela fizer, segundo informações do colunista André Romano, do site Observatório da TV.