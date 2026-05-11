Editora de 'Mafalda' na Argentina anuncia fim das atividades

Uma das editoras independentes mais tradicionais da Argentina, a Ediciones de la Flor anunciou o encerramento de suas atividades no fim do mês passado, colocando ponto final em uma trajetória de quase seis décadas no mercado editorial do país.

A decisão foi comunicada após os herdeiros de Quino informarem, ainda em 2025, que toda a obra do cartunista passaria a ser publicada pelo selo Sudamericana, do grupo Penguin Random House. “Mafalda” figurava entre os principais títulos de venda contínua da editora.

Fundada em 1966 por Daniel Divinsky e Ana María Kuki Miller, a De la Flor contou, em seu início, com a participação do editor Jorge Álvarez e do advogado Oscar Finkelberg, conhecido pela atuação em defesa de escritores. Finkelberg teve papel importante durante a ditadura militar argentina ao ajudar na libertação dos fundadores da empresa - que permaneceram presos por mais de cem dias. Divinsky e Miller se divorciaram em 2009, e ele deixou a editora em 2015. Desde então, Miller passou a responder pela direção editorial.

Casa de grandes autores

Em entrevista ao jornal La Nación, Miller afirmou que a editora não será colocada à venda e explicou que a decisão reflete tanto um esgotamento do ciclo da empresa quanto o seu próprio. Segundo ela, o encerramento ocorre independentemente de outros fatores que vêm transformando o setor editorial.

Até o fim do ano, a De la Flor seguirá em funcionamento com uma equipe de cinco funcionários. Há cerca de um ano, a editora já não realiza novas impressões. Miller classificou a transferência da obra de Quino como um impacto pessoal significativo e afirmou não ter um sucessor para dar continuidade ao projeto. Aos 82 anos, disse não considerar viável iniciar uma nova editora.

Além da saída de seu principal autor, o fechamento também é atribuído a fatores como a queda no consumo, o aumento dos custos e mudanças estruturais no modo de editar livros. Entre os últimos títulos publicados pela casa estão obras de autores como Emilio Perina, Arturo Carrera, Daniel Samoilovich, Luis Fernando Veríssimo, César Fernández Moreno, Daniel Guebel, Pablo De Santis e Susana Szwarc.

Na Argentina, a De la Flor foi responsável pela publicação, em espanhol, do primeiro romance de Umberto Eco, O nome da Rosa, em coedição com a Lumen, além de livros de Roberto Fontanarrosa, Griselda Gambaro, John Berger e clássicos da não ficção de Rodolfo Walsh.