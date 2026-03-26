Anitta fará sua estreia no SNL; confira todos os detalhes

A cantora carioca Anitta fará sua estreia no "Saturday Night Live", tradicional programa ao vivo de comédia dos Estados Unidos, no dia 11 de abril. Ela é a primeira brasileira a ser convidada pelo SNL nos mais de 50 anos de história do programa.

Após quase uma década construindo sua carreira internacional, a popstar brasileira se juntará ao ator Colman Domingo no programa de esquetes, que é um rito de passagem para grandes celebridades na indústria dos EUA.

O anúncio foi feito pelo próprio SNL no Instragram.

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Quando será a transmissão?

O episódio com Anitta como convidada musical vai ao ar no dia 11 de abril, uma semana após Jack Black apresentar o programa ao lado do músico Jack White, em 4 de abril.

A participação de Anitta coincide com uma semana movimentada para Colman Domingo: o episódio vai ao ar na véspera da estreia da 3ª temporada de "Euphoria", série da HBO na qual ele atua.

O que é o 'Saturday Night Live'?

O "Saturday Night Live" é um tradicional programa americano de comédia ao vivo, exibido pela NBC.

Criado e produzido por Lorne Michaels, em associação com a Broadway Video, o SNL é conhecido por reunir grandes celebridades em esquetes humorísticas, com um apresentador convidado e um artista musical a cada episódio.

Nos EUA, a presença de artistas pop no programa é como um "selo" de reconhecimento interno da indústria mais despojado que uma homenagem ou um prêmio tradicional.

Carreira de Anitta nos EUA

A partir de suas raízes na Furacão 2000, no coração do funk carioca, Anitta construiu sua trajetória internacional ao longo de anos. Hoje em dia, ela é conhecida, sobretudo, no pop e no reggaeton fora do país

Nascida Larissa de Macedo Machado, no bairro de Honório Gurgel, ela começou a emplacar hits em 2013 com "Show das Poderosas" e sua coreografia. Ela se tornou uma presença nas paradas musicais do Brasil ao longo dos anos com álbuns como "Kisses" (2019), "Versions of Me" (2022), "Funk Generation" (2024) e "Ensaios da Anitta" (2024), além de diversos singles.

Antta lança músicas em inglês e em espanhol desde 2017, com alguns sucessos como "Paradinha" e "Downton" durante o final da década de 2010. O grande salto internacional, porém, veio com "Envolver", que em março de 2022 a tornou a primeira artista brasileira e primeira artista solo feminina latina a alcançar o topo do Spotify Global Daily Chart.

O megahit rendeu duas indicações ao Grammy Latino, incluindo Gravação do Ano, e o clipe ultrapassou 400 milhões de visualizações no YouTube. Ainda em 2022, ela ganhou o VMA de Melhor Latin, tornando-se a primeira brasileira a vencer um prêmio solo na história do evento.

Anitta também foi a primeira artista solo feminina do Brasil a se apresentar no Coachella, onde fez um set que percorreu toda sua carreira. Ao longo dos anos, colaborou com nomes como Madonna, Snoop Dogg, Missy Elliott e J Balvin.