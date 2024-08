Começa a D23 em Anaheim, que chega ao Brasil pela primeira vez em novembro

Nesta sexta-feira, 9, começa a D23, principal evento feito para fãs da Disney. Com a primeira edição em 2009 e a subsequentes de dois e dois anos, o evento de desembarca no Brasil pela primeira vez em novembro deste ano.

A convenção, feita para fãs, não só adianta lançamentos do cinema e do streaming, como também debate todas as frentes da empresa, como parques, resorts, produtos e cruzeiros.

A D23 foi inicialmente criada pelos fãs. Depois, a própria empresa passou a fazer a conferência. Atualmente, o evento conta com atrações interativas, marcas oficiais e exclusivas Disney somente para a convenção e uma extensa programação de painéis sobre a história da companhia, lançamentos futuros, e debate sobre mercado.

A maior D23 de todos os tempos

Apesar de um momento mais fraco da Disney no ano passado, o último balanço divulgado pela empresa indica a recuperação. Depois de fechar 2023 com prejuízo de US$ 460 milhões, no segundo trimestre, a companhia apresentou lucro de US$ 2,62 bilhões.

Um dos motivos para a recuperação mora cinema. No começo de junho, a Pixar lançou "Divertida Mente 2", que lidera a bilheteria mundial de 2024 com US$ 1,5 bilhão. Logo em seguida, no fim de julho, a Marvel Studios lançou “Deadpool & Wolverine”, com ousado orçamento de R$ 300 milhões. O filme já acumula bilheteria mundial de US$ 903 milhões, a segunda maior do ano.

Apesar do bom momento no cinema e no streaming, o resultado dos parques preocupa. Mas o lucro, somado à agenda de novos lançamentos da indústria cinematográfica, culminam agora em agosto na maior D23 da história da companhia. Boa parte dela voltada para experiências imersivas que podem ser encontradas nos parques dentro e fora dos Estados Unidos.

Nos próximos três dias, a empresa mostra não só para os fãs, mas também para o mercado, que sua recuperação vem acompanhada de um futuro próspero em todas as frentes, com uma estratégia de marketing 360, que integra cinema, streaming, parques, resorts, produtos e cruzeiros.

De novas séries e filmes a experiências “mágicas” nos parques, a D23 deste ano quer apostar ainda mais na interação com o público e na demonstração de domínio de tecnologia de ponta. A convenção tem espaços e painéis exclusivos para mostrar tecnologias avançadas na captura de imagens e criação de cenários, por exemplo.

De sexta a domingo, serão três showcases com grandes anúncios da empresa que devem dar um “gostinho” do que chega em Brasil em novembro. O país é o primeiro latino-americano a receber a D23 e terá uma convenção diferenciada, com lançamentos exclusivos, lojas oficiais e presença de talentos nacionais e internacionais.

Pela primeira vez no Brasil

A D23 acontece de dois em dois anos na cidade de Anaheim, próxima de Los Angeles no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Anaheim está 4h atrás do horário de Brasília. A EXAME cobre o evento em primeira mão.

No Brasil, a convenção acontece nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Os ingressos estão à venda no site oficial do Eventim, a partir de R$

*A repórter viajou para os Estados Unidos a convite da Disney