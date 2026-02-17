PF faz buscas para investigar vazamento de dados de ministros do STF

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira, 17, quatro mandados de busca e apreensão contra servidores públicos em três estados.

A ação ocorre no âmbito de investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo autoridades, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e parentes.

Segundo a corporação, as diligências foram realizadas por determinação do STF, a partir de representação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a nota oficial, foram executados “quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia”.

Os investigadores buscam esclarecer como funcionários da Receita teriam quebrado ilegalmente o sigilo de ministros da Corte e de familiares, sem autorização.

Além das buscas, o Supremo determinou medidas cautelares. Entre elas estão o “monitoramento por tornozeleira eletrônica”, o “afastamento do exercício de função pública”, o “cancelamento de passaportes” e a “proibição de saída do país”.