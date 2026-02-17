Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

PF faz buscas para investigar vazamento de dados de ministros do STF

Operação apura como servidores da Receita teriam acessado ilegalmente informações sigilosas de ministros do Supremo e de seus familiares

Polícia Federal: foram executados quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia (Polícia Federal/Divulgação)

Polícia Federal: foram executados quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia (Polícia Federal/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08h38.

Última atualização em 17 de fevereiro de 2026 às 08h41.

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira, 17, quatro mandados de busca e apreensão contra servidores públicos em três estados.

A ação ocorre no âmbito de investigação que apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo autoridades, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e parentes.

Segundo a corporação, as diligências foram realizadas por determinação do STF, a partir de representação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a nota oficial, foram executados “quatro mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia”.

Os investigadores buscam esclarecer como funcionários da Receita teriam quebrado ilegalmente o sigilo de ministros da Corte e de familiares, sem autorização.

Além das buscas, o Supremo determinou medidas cautelares. Entre elas estão o “monitoramento por tornozeleira eletrônica”, o “afastamento do exercício de função pública”, o “cancelamento de passaportes” e a “proibição de saída do país”.

Acompanhe tudo sobre:Polícia FederalReceita FederalSupremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes

Mais de Brasil

Jair Bolsonaro passou mal e está sendo monitorado, diz Carlos Bolsonaro

Essas são as 20 praias liberadas para banho no Rio de Janeiro

Defesa Civil emite alerta de chuva forte e granizo em SP; mais de 26 mil imóveis estão sem luz

Naufrágio no AM: correntes e densidade dos rios dificultam buscas por desaparecidos

Mais na Exame

Mundo

Como os drones mudaram uma cidade russa em 4 anos de guerra

Guia do Eleitor

Quem não justificou o voto precisa pagar a multa do TSE? Entenda

Pop

Carnaval 2026 em Salvador: blocos de rua hoje, terça-feira, 17

Negócios

Academia mais cara do Brasil cobra até R$ 4.500 e acelera expansão