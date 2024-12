Ludmilla arrecada mais de 14 toneladas de alimentos em turnê do 'Numanice'

Criado pela cantora Ludmilla, o projeto musical Numanice tem se consolidado como um fenômeno não apenas nas plataformas de streaming, mas também como uma ação social de grande impacto. Com uma proposta que mistura pagode e solidariedade, a turnê conta com 21 apresentações agendadas por todo o Brasil e já tem mostrado resultados expressivos, tanto em arrecadação quanto em criação de empregos.

O projeto surgiu no ano de 2020, e veio de uma promessa da cantora para seus seguidores onde disse que se ganhasse a categoria de Melhor Cantora do Prêmio Multishow de 2019, lançaria um EP de pagode, iniciativa que se tornou sua marca registrada.

Em apenas nove das 21 edições propostas pelo projeto, já foram arrecadados mais de 14 toneladas de alimentos, que serão distribuídos para comunidades locais em várias cidades do país, como as mães da Favela de Itacaranha, Periperi, Paripe, São Bartolomeu, Nova Constituinte e Alto de Coutos, todas assistidas pela CUFA Bahia. A iniciativa tem sido um dos principais pilares do projeto, que visa não só entreter, mas também beneficiar populações carentes.

A importância do envolvimento do grande público é central para o sucesso da campanha. Até o momento, a turnê já vendeu mais de meio milhão de ingressos.

Impacto econômico

Além do aspecto social, o projeto também tem gerado um impacto econômico considerável. A turnê gerou mais de 7 mil empregos diretos nas cidades por onde passou, incluindo locais como Salvador, Manaus, Campinas, Fortaleza, Belém, São Paulo, Recife, e até mesmo em Portugal. Esses empregos abrangem diversas áreas, como produção de eventos, serviços gerais e transporte, que geraram uma movimentação econômica significativa nas localidades.

A turnê de Numanice reflete a capacidade de projetos culturais e musicais de provocar transformações tanto na economia local quanto no auxílio às comunidades mais necessitadas.