Lideranças internacionais da esquerda celebram vitória de Lula

(Renato Pizzutto/Band)
Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h14.
Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 22h17.
Lideranças internacionais da esquerda se pronunciaram sobre a vitória do candidato Lula para o quarto mandato à frente da presidência do Brasil.
O senador democrata dos Estados Unidos, Bernie Sanders, parabenizou Lula no que ele chamou de "vitória extraordinária" na eleição presidencial. Ele fez um pronunciamento nas redes sociais.
O político americano afirmou que o presidente defendeu a democracia e os trabalhadores brasileiros e "continuará fazendo isso pelos próximos quatro anos".
Congratulations to Lula on his extraordinary reelection victory in the Brazilian presidential election.
Lula has stood up for Brazilian workers & democracy — and will continue to do so in the next four years.
— Bernie Sanders (@BernieSanders) October 26, 2026
O ex-presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comemorou a derrota de Flávio Bolsonaro, do PL, nas urnas. Segundo ele, o "fascismo na América Latina" foi freado e a justiça social foi salva no Brasil.
"Muito bem, Lula", disse Petro.
Ele ainda disse que esse é um "trunfo para a humanidade" e uma derrota para as "forças da escuridão".
Se ha detenido el fascismo en America Latina en Brasil.
El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales.
Muy bien Lula.
Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2026
Em atualização