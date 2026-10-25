Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Lideranças internacionais da esquerda celebram vitória de Lula

Candidato do PT derrotou Flávio Bolsonaro nas urnas após ter ficado em 2º lugar no 1º turno

(Renato Pizzutto/Band)

(Renato Pizzutto/Band)

Diego Pavão
Diego Pavão

Repórter

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 22h14.

Última atualização em 25 de outubro de 2026 às 22h17.

Priorizar nos meus resultados Google

Lideranças internacionais da esquerda se pronunciaram sobre a vitória do candidato Lula para o quarto mandato à frente da presidência do Brasil.

O senador democrata dos Estados Unidos, Bernie Sanders, parabenizou Lula no que ele chamou de "vitória extraordinária" na eleição presidencial. Ele fez um pronunciamento nas redes sociais.

O político americano afirmou que o presidente defendeu a democracia e os trabalhadores brasileiros e "continuará fazendo isso pelos próximos quatro anos".

O ex-presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comemorou a derrota de Flávio Bolsonaro, do PL, nas urnas. Segundo ele, o "fascismo na América Latina" foi freado e a justiça social foi salva no Brasil.

"Muito bem, Lula", disse Petro.

Ele ainda disse que esse é um "trunfo para a humanidade" e uma derrota para as "forças da escuridão".

Em atualização

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026
Próximo

Mais de Mundo

Imprensa internacional repercute vitória de Lula na eleição presidencial

Flávio Bolsonaro lidera na América do Sul; Lula na Europa

Flávio Bolsonaro tem 80,8% dos votos em Israel, seu melhor resultado no exterior

Advogado de Trump critica STF por prorrogar votação no Brasil: 'manipulação descarada'

Mais na Exame

Brasil

Eleição presidente em Aracaju: Lula fica em primeiro lugar

Mundo

Imprensa internacional repercute vitória de Lula na eleição presidencial