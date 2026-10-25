Que horas começa o show do Iron Maiden hoje em São Paulo? Veja a programação

Banda Iron Maiden se apresenta nos Estados Unidos (Karl Walter/Getty Images)
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Publicado em 25 de outubro de 2026 às 14h09.
O show do Iron Maiden em São Paulo acontece neste domingo, 25 de outubro, no Nubank Parque. A programação prevê a abertura dos portões às 16h, o início da apresentação do Alter Bridge às 19h10 e a entrada da banda britânica às 20h50, segundo a Livepass, responsável pela venda de ingressos.
A banda americana Alter Bridge será responsável por abrir a noite. Entre o início de seu show e a apresentação principal, há um intervalo previsto de 1h40. Já a abertura dos portões ocorre 4h50 antes do horário marcado para o Iron Maiden.
A mesma programação está prevista para terça-feira, 27 de outubro, quando o Iron Maiden volta ao Nubank Parque para uma segunda apresentação na capital paulista. Os dois shows integram a Run For Your Lives World Tour, turnê que celebra os 50 anos da banda.