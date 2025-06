Qual é o segredo guardado por Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Entenda o mistério da vilã

Uma cena exibida na novela "Vale Tudo" despertou a curiosidade dos telespectadores ao sugerir um mistério envolvendo a personagem Odete Roitman, interpretada pela atriz Debora Bloch.

Na sequência, a empresária visita uma mulher em uma casa isolada e recebe um pedido de mais dinheiro para manter algo em segredo, enquanto um quarto misterioso é rapidamente mostrado na tela.

Qual é o segredo de Odete Roitman?

O segredo que envolve Odete na versão atual da trama ainda não foi totalmente revelado, mas já faz os espectadores se perguntarem sobre sua verdadeira natureza. Na versão original de "Vale Tudo", transmitida em 1988, o mistério estava relacionado a um acidente de carro e à morte de seu filho, Leonardo.

Na primeira versão, Odete estava dirigindo com seus filhos, Heleninha e Leonardo, quando ocorreu o trágico acidente que resultou na morte de Leonardo. Após o acidente, Heleninha passou a acreditar que era a responsável pela morte de seu irmão, o que gerou uma série de consequências em sua vida.

Os principais envolvidos nesse segredo na versão de 1988 eram Odete Roitman, seus filhos e uma chantagista, Ruth, antiga empregada da família, que detinha informações que poderiam destruir a reputação da vilã.

Na trama original, o segredo foi revelado apenas no final da novela, quando ficou claro que Odete foi a verdadeira culpada pela morte de seu filho e pelo incêndio que destruiu a casa da família. Antes disso, Heleninha foi erroneamente culpada pela morte do irmão, o que teve efeitos devastadores para ela, incluindo a perda da guarda de seu filho e problemas com alcoolismo.

Na primeira versão, Odete pagou Ruth para manter o segredo, permitindo que Heleninha carregasse a culpa pela tragédia. Esse mistério só foi desvendado no final, quando Odete foi finalmente exposta como a verdadeira responsável.

O que ainda gera expectativa na nova versão de "Vale Tudo" é se o segredo de Odete será o mesmo da trama original ou se a autora Manuela Dias optará por criar uma nova história para a vilã. O mistério continua, e os telespectadores aguardam ansiosos para descobrir se a atual adaptação manterá a reviravolta da versão de 1988 ou se apresentará um novo rumo para a história de Odete Roitman.

Quem matou Odete Roitman?

A pergunta “Quem matou Odete Roitman?” se tornou um dos maiores mistérios da história da televisão brasileira, especialmente durante a exibição da novela "Vale Tudo" (1988-1989), que conquistou o público com seu suspense. Na versão original da trama, exibida pela TV Globo, a assassina de Odete Roitman foi Leila, interpretada por Cássia Kis. Leila cometeu o crime por engano, acreditando estar atirando em Maria de Fátima, depois de descobrir o caso de sua rival com seu marido, Marco Aurélio.

O mistério foi finalmente desvendado no último capítulo, transmitido em 6 de janeiro de 1989, após doze dias de intensas especulações e especulações entre os telespectadores. A escolha de Leila como a assassina foi uma solução de última hora dos autores, uma vez que o final original da trama vazou. Para manter o segredo, a produção gravou vários finais alternativos.

No remake de "Vale Tudo", previsto para 2025, a autora Manuela Dias já confirmou que a identidade do assassino será diferente, prometendo uma nova reviravolta para o público. Assim, enquanto na versão original a assassina de Odete Roitman foi Leila, o mistério permanece na nova versão, deixando os telespectadores ansiosos pela revelação do novo culpado.