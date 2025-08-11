Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta segunda-feira, 11

Elenco conta com estrelas como Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Clafin, Ian McShane, entre outros. A direção é de Rupert Sanders

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15h28.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Branca de Neve e o Caçador", ("Snow White And The Huntsman", no título original) lançado em 2012, nesta segunda-feira, 11.

O elenco conta com estrelas como Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Clafin, Ian McShane, entre outros. A direção é de Rupert Sanders.

O filme teve orçamento de US$ 170 milhões e bilheteria mundial de US$ 396,6 milhões.

Assista ao trailer de 'Branca de Neve e o Caçador'

Qual é a sinopse de 'Branca de Neve e o Caçador'?

Quando Branca de Neve consegue fugir da masmorra, a rainha contrata um caçador para trazê-la de volta, mas ele percebe que a missão é um erro e ajuda a menina.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

