Airbnb cria hospedagem temática de 'Divertida Mente 2'; veja como reservar

A uma semana da estreia de "Divertida Mente 2", a expectativa do público para o novo filme segue alta. No próximo dia 20 de junho, a Pixar apresenta quatro novas emoções: Ansiedade, Tédio, Inveja e Vergonha. E para entrar no ritmo do lançamento, o Airbnb anunciou nesta quarta-feira, 12, que os fãs poderão reservar uma estadia na Central de Controle da Riley, nova acomodação temática do filme. A notícia foi divulgada pelo Omelete.

O local foi totalmente inspirado no cenário da animação, no qual as emoções controlam as ações e reações da agora adolescente Riley. O espaço está disponível para reserva a partir do dia 18 de junho e fica localizado nos arredores de Las Vegas, nos Estados Unidos. A anfitriã da experiência é a Alegria.

A hospedagem tem o mesmo painel de controle do filme e cada um dos quartos são temáticos para cada uma das emoções presentes no filme. Quem visitar o espaço poderá também participar de uma casa ao tesouro que permite que os hóspedes criem memórias centrais. Haverá um menu especial de entrega de pizza no espaço e uma máquina de hóquei de ar na sala de estar.

Divertida Mente 2: veja fotos quarto temático do Airbnb

Como reservar o quarto temático de Divertida Mente 2

Interessados em visitar o espaço devem preencher um formulário com a solicitação a partir do dia 18 de junho, às 10h (horário de Brasília), no site oficial do Airbnb. Os hóspedes serão escolhidos pela empresa e ganharão uma diária gratuita — as despesas para chegada e saída até o local não serão cobertas pela empresa. Quem for escolhido para viver a experiência ganhará uma diária gratuita.

As hospedagens acontecem de 1º a 16 de julho, feitas para no máximo quatro hóspedes. O projeto faz parte do Icônicos, estratégia do Airbnb para recriar cenários e casas famosas da cultura pop para promover experiências exclusivas para fãs.

Entre os Icônicos já existentes estão a casa de "Up: Altas Aventuras" (2009), a casa em que Prince gfravou "Purple Rain" e a mansão dos X-Men.

Quando estreia 'Divertida Mente 2'?

"Divertida Mente 2" estreia em 20 de junho exclusivamente nos cinemas brasileiros.

Onde assistir 'Divertida Mente'?

O primeiro filme está disponível no catálogo do Disney+.

O que esperar de 'Divertida Mente 2'?

Agora adolescente, a mente de Riley terá uma repentina demolição na sala de controle (lugar onde as emoções chefiam) para dar espaço a novos sentimentos. Alegria, Raiva, Tristeza, Medo e Nojinho terão que dar espaço para Ansiedade, Tédio, Vergonha e Inveja.

O novo quarteto vai assumir as ações de Riley, levando as antigas emoções a enfrentarem uma nova jornada de autoconhecimento, que envolve a construção de novas bases e a destruição de algumas antigas.

O filme chega aos cinemas com um novo diretor, Kelsey Mann. Esse será seu primeiro trabalho dele dentro de um longa de animação. No Brasil, a dublagem será feita por Tatá Werneck (Ansiedade), Eli Ferreira (Tédio), Gaby Milani (Inveja), Fernando Mendonça (Vergonha), Mia Melo (Alegria), Otaviano Costa (Medo), Dani Calabresa (Nojinho), Leo Jaime (Raiva) e Katiuscia Conoro (Tristeza).

Ao todo, a animação terá 1h36min de duração.

Veja o trailer de 'Divertida Mente 2'