Disney planeja grandes investimentos para parques temáticos

Disney está pronta para iniciar uma série de grandes projetos de construção em seus parques temáticos nos Estados Unidos, de acordo com reportagem do The Washigton Post. Tanto na costa oeste quanto na costa leste, a empresa obteve luz verde das autoridades locais para investir bilhões de dólares em novos brinquedos, áreas temáticas, hotéis e grandes renovações nos próximos anos.

Em Anaheim, Califórnia, as autoridades da cidade aprovaram o projeto DisneylandForward, que verá a empresa investir pelo menos 1,9 bilhão de dólares (aproximadamente 9,5 bilhões de reais) em parques temáticos e hospedagem ao longo de 10 anos. Essa aprovação permite à Disney construir mais atrações, restaurantes, lojas e espaços de hotel em áreas anteriormente fora dos limites.

Na Flórida, o conselho do Central Florida Tourism Oversight District, nomeado pelo governador Ron DeSantis, aprovou um acordo de desenvolvimento que pode permitir à Disney investir até 17 bilhões de dólares (aproximadamente 85 bilhões de reais) no Walt Disney World Resort nos próximos 10 a 20 anos. A empresa planeja quase dobrar seus gastos de capital na divisão que inclui parques temáticos e navios de cruzeiro, totalizando cerca de 60 bilhões de dólares (aproximadamente 300 bilhões de reais) nos próximos 10 anos.

Entre as novas atrações previstas para Disneyland está uma área temática baseada nos filmes Avatar, que já tem uma presença significativa no Animal Kingdom, na Flórida. O CEO Bob Iger revelou em uma reunião de acionistas que a empresa está explorando ideias para essa nova área na Califórnia. Além disso, o projeto DisneylandForward pode se inspirar em expansões recentes ao redor do mundo, como o Mundo de Frozen em Hong Kong, Zootopia em Xangai e a nova montanha-russa de Tron em Xangai e na Flórida.

Expansão gigantesca

No Animal Kingdom, na Flórida, uma área temática de dinossauros será transformada em uma terra inspirada nas Américas tropicais, com possíveis atrações baseadas em Indiana Jones e no filme Encanto. A Disney também considera expandir o Magic Kingdom, com uma área além da montanha-russa Big Thunder Mountain Railroad. Embora os detalhes ainda sejam limitados, executivos afirmam que será "provavelmente a maior expansão já feita no Magic Kingdom".

Além dessas expansões, há a possibilidade de a Disney construir um quinto parque temático no Walt Disney World Resort, além dos já existentes Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. No entanto, especialistas estão divididos sobre a viabilidade desse projeto, citando os altos custos e necessidades de infraestrutura. Muitos acreditam que seria mais vantajoso adicionar mais atrações nos parques existentes para aumentar a capacidade.

Os investimentos da Disney vêm em um momento em que o concorrente Universal se prepara para inaugurar um novo parque altamente esperado em Orlando, chamado Epic Universe. Com áreas dedicadas a Harry Potter, Super Nintendo e ‘Como Treinar o Seu Dragão’, o parque promete ser uma grande atração.

Com todas essas novidades e expansões planejadas, fãs e especialistas do setor de parques temáticos estão ansiosos para ver o que a Disney revelará na convenção D23, em agosto, considerada o "evento definitivo para os fãs da Disney".