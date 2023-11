Divertida Mente 2: Pixar apresenta Ansiedade em novo filme; veja trailer

A Pixar divulgou nesta quinta-feira, 9, o primeiro teaser de "Divertida Mente 2", em parceria com a Disney. A animação, que traz as emoções da protagonista Riley, tem previsão de estreia para junho de 2024.

Nesta sequência, o destaque são para as novas emoções de Riley. No início, aparece ela completando 13 anos e com isso surgem novos sentimentos, sendo um deles bem presente, a Ansiedade.

A nova emoção, será representada pela cor laranja e dublada por Maya Hawke, a Robin de Stranger Things. Além dela, três novos personagens são introduzidos: Vergonha, na cor rosa, Inveja, em ciano, e Tédio, em tons de roxo.

Veja o trailer de "Divertidamente 2"

Quando irá estrear "Divertidamente 2" nos cinemas?

De acordo com o portal The Direct, o filme chegará aos cinemas dos Estados Unidos em junho de 2024. A animação de 2015, ganhou o Oscar de melhor animação em 2016.