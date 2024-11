Primeira barbearia da Marvel na América Latina abre em São Paulo; confira as fotos

Josh D’Amaro, chairman de Disney Experiences, afirmou recentemente à EXAME Casual durante a D23 no que não há planos para um parque Disney no Brasil. Ainda assim, os fãs brasileiros podem desfrutar do universo mágico da empresa por meio de experiências como a Marvel Barbershop by Corleone, inaugurada em São Paulo. É a primeira barbearia inspirada nos personagens da Marvel na América Latina.

Com um investimento de R$ 5 milhões, o espaço está localizado na esquina da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Avenida Cidade Jardim. A nova unidade marca uma etapa importante na expansão das experiências da Disney fora dos parques temáticos. São 450 metros quadrados, 18 cadeiras e capacidade para atender mais de 250 clientes por dia.

Projetada pelo escritório de arquitetura Superlimão, a barbearia combina luxo e entretenimento em cada detalhe. Os clientes podem se divertir com fliperamas, apreciar colecionáveis em tamanho real e comprar produtos oficiais na Marvel Store by Dream, presente no local.

Os serviços vão desde cortes de cabelo e barba até tratamentos como disfarce de cabelos brancos, depilação de nariz e orelha, hidratação e massagem capilar, com preços a partir de R$ 100.

“A primeira barbearia inspirada na Marvel em São Paulo é um verdadeiro presente para os fãs no Brasil. Oferecer experiências diferenciadas no ponto de venda também é uma de nossas prioridades”, comenta Mara Ronchi, head de Disney Consumer Products Brasil.

Detalhes que fazem a diferença

O uniforme dos barbeiros foi desenvolvido pelo alfaiate Vasco Vasconcellos, com design clássico e sofisticado, alinhado ao conceito da Corleone. O design temático e os conteúdos do espaço foram criados por Fernando Degrossi, que destacou os produtos da marca Corleone em um trabalho que une exclusividade e estilo.

Planos de expansão da Corleone

A Corleone, que já realiza cerca de 13 mil atendimentos mensais em suas outras quatro unidades, segue expandindo sua atuação no mercado masculino. “Após uma década desde a inauguração da nossa primeira loja, alcançamos um elevado nível de expertise. Estamos prontos para expandir nossa presença no Brasil”, explica Bruno van Enck, fundador da Corleone.

O plano inclui novas barbearias, com foco em shoppings de grande movimentação nas principais capitais brasileiras. A Marvel Barbershop é o primeiro passo dessa estratégia ambiciosa, que combina inovação, sofisticação e cultura pop.

Com cada detalhe cuidadosamente pensado, a Marvel Barbershop não é apenas um lugar para cuidar da aparência, mas também uma viagem ao universo dos super-heróis. Um espaço onde estilo e magia se encontram, marcando o início de uma nova era no mercado de cuidados masculinos no Brasil.