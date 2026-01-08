Essa empresa tem US$ 1,7 bilhão sob gestão e um pedido inusitado: ligue se você não conseguir dormir

Comandada por Jason Andrews, a Merritt Point Wealth Advisors é uma das equipes de gestão de patrimônio afiliadas ao braço independente da Wells Fargo, o FiNet, e alcançou a marca de US$ 1,7 bilhão em ativos sob gestão, atendendo cerca de 1.250 famílias nos Estados Unidos.

A história da empresa é marcada por decisões estratégicas em momentos de alta volatilidade, como a migração de carteira durante a crise financeira de 2008, e pela construção de um modelo que combina plataforma de grande corretora com independência operacional dos consultores.

Hoje com 35 profissionais, sendo 22 consultores, a Merritt Point opera em cinco escritórios espalhados por Connecticut, Manhattan e Texas. A empresa cresce com base em dois diferenciais claros: proximidade com o cliente e estrutura de afiliação flexível, que permite que consultores gerenciem seus próprios negócios dentro da plataforma maior, com apoio de marketing, compliance, TI e RH. As informações foram retiradas da Forbes.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Crescimento sustentado por uma visão de longo prazo

Jason Andrews iniciou sua carreira no mercado em 1999, quando trabalhar com prospecção ainda significava longas horas ao telefone fazendo cold calls. Em 2008, no auge da crise, ele e seus sócios transferiram a carteira para a Wachovia, instituição que, naquele mesmo final de semana, declarou falência. Com a aquisição da Wachovia pela Wells Fargo, veio a consolidação. Dez anos depois, em 2019, a equipe deu novo passo estratégico ao ingressar na FiNet, buscando mais autonomia sem perder a robustez de uma grande instituição.

A decisão se provou acertada: o crescimento da equipe, dos escritórios e da base de clientes revela a força de um modelo descentralizado, mas ancorado em governança e planejamento. Cada consultor tem liberdade para adotar estratégias próprias de investimento, ao mesmo tempo em que compartilha informações de mercado com os demais membros da equipe, promovendo inteligência coletiva e atualização contínua.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

O papel da governança e da gestão financeira na expansão do negócio

O crescimento da Merritt Point evidencia a importância de boas práticas de governança e gestão financeira como diferencial competitivo no setor de investimentos. O equilíbrio entre liberdade operacional e suporte institucional permite maior eficiência na alocação de recursos, tanto humanos quanto financeiros.

Profissionais de finanças corporativas têm muito a aprender com estruturas como a da Merritt Point. A capacidade de criar modelos híbridos, replicáveis e com alta retenção de talentos é, hoje, um ativo crucial para quem quer crescer de forma sustentável. Além disso, o foco na construção de relacionamentos duradouros, combinada à solidez de processos internos, mostra que é possível conciliar escalabilidade e personalização.

Esse treinamento ensina como gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.