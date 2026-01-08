Vacina do Butantan contra dengue começa a ser aplicada em 17 de janeiro

A vacina de dose única do Instituto Butantan contra dengue, Butantan-DV, vai começar a ser aplicada no Sistema Único de Saúde (SUS) em 17 de janeiro nos municípios de Maranguape (CE) e Nova Lima (MG). No dia 18/1, será a vez de Botucatu (SP).

O plano do Ministério da Saúde, anunciado na quarta-feira, 7, é avaliar resultados com vacinação de pelo menos 50% de habitantes desses três municípios escolhidos, na faixa etária entre 15 e 59 anos. "Para essa estratégia, será utilizada uma parte das primeiras 1,3 milhão de doses produzidas pelo Instituto Butantan", afirmou a pasta.

Esse primeiro lote de doses, que começou a ser enviado em dezembro ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), também será destinado a profissionais da atenção primária que atuam em Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Ideia do governo é ampliar gradualmente público-alvo da imunização conforme aumento da produção: começar por pessoas de 59 anos e avançar até quem tem 15. Atualmente, SUS oferece uma vacina de duas doses, produzida no Japão, para adolescentes de 10 a 14.

Com produção 100% nacional, a Butantan-DV é a primeira vacina do mundo em dose única contra dengue. Ela foi aprovada em novembro passado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após análise dos dados de cinco anos de acompanhamento dos 16 mil participantes voluntários do ensaio clínico.

De acordo com estudo divulgado pelo Butantan, imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral no público de 12 a 59 anos e alcançou 91,6% contra casos graves e com sinais de alarme.

O instituto fechou parceria internacional com a empresa chinesa WuXi Vaccines para alavancar produção do imunizante e ampliar entrega no segundo semestre.

*Com informações da Agência Brasil