Dinâmica da semana BBB: veja como vai funcionar o Anjo, Poder Coringa, liderança e Paredão

Nesta quinta-feira, 14, o apresentador Tadeu Schmidt definiu a dinâmica da próxima semana do BBB 24. Com a eliminação de Yasmim na última terça-feira e festa na quarta, a casa retomou as atenções ao jogo desta semana.

A mineira Giovanna venceu a Prova do Líder, e nesta sexta-feira, 15, acontece a Perde e Ganha e a definição de quem leva Poder Coringa.

Veja como vai funcionar a dinâmica da semana no BBB

Sexta-feira;

O Líder irá pré-indicar 5 pessoas para o Paredão.

Poder Coringa dará o "poder da verdade" para um participante;

Sábado

Prova do Anjo: o vencedor estará autoimune e vai imunizar uma pessoa no Paredão de domingo.

Domingo