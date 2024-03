BBB: Quem ganhou a Prova do Líder? Giovanna conquista liderança pela 1ª vez

Nesta quinta-feira, 14, os participantes do BBB 24 disputaram, mais uma vez, a chance de usar a coroa e ter proteção pelo resto da semana. Após prova que envolveu habilidade e sorte, Giovanna venceu pela primeira vez na temporada.

A dinâmica da prova, patrocinada pela Downy, consistia em três etapas. Na primeira, os participantes tiveram que transportar bolinhas de um local e encher a garrafa com a maior quantidade possível. Ao fim da prova, Alane, Bin, Giovanna e Davi

Na segunda parte, eles tiveram que montar um quebra cabeça representando a garrafa de Downy. Ao fim, Davi e Giovanna se classificaram para a final.

No fim, em etapa que precisava de sorte, o Baiano e a Mineira tiveram que escolher entre seis camas numeradas em que uma delas tinha um card da Downy. Já na primeira rodada, Giovanna escolheu o número certo.

Dinâmica da semana BBB: veja como vai funcionar a liderança, anjo e paredão

Quem venceu a Prova do Líder?

Giovanna ganhou a prova após três rodadas, no dia de seu aniversário.

Quem ficou na Xepa?

Davi, Isabelle, Beatriz, Alane, Fernanda, Matteus, Bin Laden e Leidy

Na Xepa, os jogadores têm opções limitadas de comida para comprar no mercado da semana. Feijão, arroz, ovo, goiabada, rapadura, fígado, língua de boi e mais. É comum repetirem o mesmo prato por vários dias ou até ficarem sem comida, já que tudo é pago com as estalecas do grupo. Para complicar ainda mais, o preço dos produtos na Xepa é muito mais caro que o do VIP.

Quem ficou no VIP?

Raquele, Lucas Buda e Giovanna Pitel

Os escolhidos pelo Líder para o VIP têm direito a filé mignon, alcatra, bacon, peito de frango, temperos, farinha e mais. Eles também podem entrar no Quarto do Líder para dormir no conforto e planejar o jogo com os aliados.