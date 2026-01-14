Carreira

Uma frase de seis palavras que ajuda a eliminar o comportamento passivo-agressivo

Dominar suas emoções pode ser o primeiro passo para construir relações mais fortes e crescer na carreira

Fala; palavras; bocas (Richard Drury/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14h35.

No ambiente corporativo, nem sempre os conflitos se manifestam de forma direta. Muitas vezes, o desgaste está nos detalhes, como um silêncio prolongado, um "tudo bem" que soa estranho, promessas descumpridas ou comentários carregados de sarcasmo. Esse tipo de atitude tem nome — comportamento passivo-agressivo — e pode minar equipes, destruir confiança e comprometer resultados.

Foi o que percebeu o autor e especialista em inteligência emocional Justin Bariso, que, ao refletir sobre suas próprias reações no dia a dia de sua pequena empresa. As informações foram retiradas de Inc.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

A frase de seis palavras que pode mudar sua forma de se comunicar

A frase que Bariso passou a repetir para si mesmo antes de conversas difíceis foi:

“Ataque o problema, não a pessoa.”

Simples, mas poderosa. Segundo ele, esse lembrete ajuda a manter o foco no que realmente importa — o desafio a ser resolvido — sem deixar que emoções mal gerenciadas transformem o outro em inimigo.

Essa postura, além de desarmar conflitos, mostra maturidade emocional, uma das competências mais valorizadas em líderes e profissionais de alta performance.

O papel da inteligência emocional para lidar com conflitos

Bariso explica que o primeiro passo para superar esse padrão é desenvolver inteligência emocional, a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros.

Mais do que uma competência subjetiva, ela é uma ferramenta objetiva para lidar com conversas difíceis, dar feedbacks, fazer cobranças e estabelecer limites sem gerar ruído ou desgaste.

No caso do próprio autor, a virada aconteceu quando ele decidiu parar de reagir de forma velada e começou a adotar a abordagem de atacar o problema, sem atacar a pessoa.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Inteligência emocional na prática: como aplicar no seu dia a dia profissional

Aqui estão algumas práticas sugeridas por Bariso (e validadas pela neurociência e pela psicologia organizacional) para lidar com momentos de tensão sem cair na armadilha do comportamento passivo-agressivo:

  • Nomeie o que você sente. Reconheça sua emoção antes de reagir.

  • Respire e regule. Respiração consciente ajuda a reduzir o impacto da emoção no corpo.

  • Separe a pessoa do problema. Foque no que precisa ser resolvido, não no erro ou comportamento do outro.

  • Fale com clareza. Evite rodeios ou ironias. Comunicação direta reduz ruídos.

  • Escute de verdade. Muitas vezes, o que falta é espaço para o outro também expressar sua visão.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

Inteligência emocionalNa Prática Inteligência Emocional

