Uma frase de seis palavras que ajuda a eliminar o comportamento passivo-agressivo

No ambiente corporativo, nem sempre os conflitos se manifestam de forma direta. Muitas vezes, o desgaste está nos detalhes, como um silêncio prolongado, um "tudo bem" que soa estranho, promessas descumpridas ou comentários carregados de sarcasmo. Esse tipo de atitude tem nome — comportamento passivo-agressivo — e pode minar equipes, destruir confiança e comprometer resultados.

Foi o que percebeu o autor e especialista em inteligência emocional Justin Bariso, que, ao refletir sobre suas próprias reações no dia a dia de sua pequena empresa. As informações foram retiradas de Inc.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

A frase de seis palavras que pode mudar sua forma de se comunicar

A frase que Bariso passou a repetir para si mesmo antes de conversas difíceis foi:

“Ataque o problema, não a pessoa.”

Simples, mas poderosa. Segundo ele, esse lembrete ajuda a manter o foco no que realmente importa — o desafio a ser resolvido — sem deixar que emoções mal gerenciadas transformem o outro em inimigo.

Essa postura, além de desarmar conflitos, mostra maturidade emocional, uma das competências mais valorizadas em líderes e profissionais de alta performance.

O papel da inteligência emocional para lidar com conflitos

Bariso explica que o primeiro passo para superar esse padrão é desenvolver inteligência emocional, a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros.

Mais do que uma competência subjetiva, ela é uma ferramenta objetiva para lidar com conversas difíceis, dar feedbacks, fazer cobranças e estabelecer limites sem gerar ruído ou desgaste.

No caso do próprio autor, a virada aconteceu quando ele decidiu parar de reagir de forma velada e começou a adotar a abordagem de atacar o problema, sem atacar a pessoa.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Inteligência emocional na prática: como aplicar no seu dia a dia profissional

Aqui estão algumas práticas sugeridas por Bariso (e validadas pela neurociência e pela psicologia organizacional) para lidar com momentos de tensão sem cair na armadilha do comportamento passivo-agressivo:

Nomeie o que você sente. Reconheça sua emoção antes de reagir.

Respire e regule. Respiração consciente ajuda a reduzir o impacto da emoção no corpo.

Separe a pessoa do problema. Foque no que precisa ser resolvido, não no erro ou comportamento do outro.

Fale com clareza. Evite rodeios ou ironias. Comunicação direta reduz ruídos.

Escute de verdade. Muitas vezes, o que falta é espaço para o outro também expressar sua visão.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória