Restaurante em São Paulo exibe obras de Tarsila do Amaral para o Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o IMMA Restaurante, em São Paulo, recebe uma exposição que homenageia artistas brasileiras responsáveis por transformar a história das artes plásticas no país. Até 16 de março, o público pode conferir obras de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Djanira Motta e Noemia Mourão, entre outras criadoras que impactaram o cenário cultural nacional.

O ambiente do restaurante é decorado com obras de diferentes artistas, e nessa semana ganha destaque adicional para obras selecionadas por Ricardo Cardoso, curador da casa. A visitação da mostra é gratuita, serão cobrados apenas os pedidos para almoço e jantar.

Para Cardoso, artistas que integram a mostra foram fundamentais para a geração atual ter liberdade criativa. "Algumas das artistas tiveram reconhecimento mundial por meio das emoções e significados que as suas criações transmitiam. Com isso, tornaram-se fonte de inspiração para outras mulheres. A geração atual, de alguma forma, é inspirada por essas mulheres que enfrentaram preconceito, restrições, como votar, dirigir, posições no mercado, e principalmente na liberdade social e sexual. Dito isso, incluímos algumas artistas que foram pioneiras no modernismo e no acadêmico, então a gente apresenta obras de Tarsila do Amaral, Anita Malfatte, Georgina de Albuquerque, Noêmia Mourão, entre outras, que expandiram os horizontes no Brasil, e até no mundo".

Para além das obras de arte, a casa oferece cardápio influenciado por raízes ibéricas. O chef Marcelo Giachini, formado na Le Cordon Bleu, aproveita o período da exposição para reforçar o novo cardápio que mescla pratos espanhóis e insumos brasileiros.

O Jamón de Bellota 100% Ibérico (R$ 189, 50g) mantém a tradição típica da península, enquanto o Arroz de Pato (R$ 104) ganha toques locais ao ser preparado com mini arroz integral, azeitonas pretas, chips de presunto serrano e ervilhas tortas. Para quem prefere cortes suculentos, a Barriga de Porco (R$ 96) chega crocante e acompanha mousseline de mandioquinha e salada fresca.

Durante o evento em homenagem às mulheres, o público poderá passear pelas obras das artistas brasileiras expostas no salão, conhecer a adega bem abastecida do chef e provar combinações que mesclam técnicas europeias e ingredientes nacionais.

Serviço:

IMMA Restaurante

De 5 a 16 de março

Rua Emmanuel Kant, 58 – Itaim Bibi, São Paulo (SP). (11) 3064-6250

Terça a Sexta: 12h às 15h e 19h às 23h. Sábado: 12h às 23h. Domingo: 12h às 16h