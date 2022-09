Negar herança? Novela sobre herança bilionária rejeitada ganha novo capítulo

Na primeira semana de agosto, a bilionária Marlene Engelhorn chocou a mídia mundial após "negar" a herança de uma verdadeira fortuna. Na época, a herdeira da alemã Basf, destacou que não manteria o valor total dos 4,2 bilhões de euro. Nesta quinta-feira, no entanto, a ONG Tax Me Now, fundada por Engelhorn, veio a público dizer que a história não é bem assim.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Lorena Sendic Silveira, diretora da Tax Me Now, que luta para taxar grandes fortunas, afirmou que as falas de Engelhorn foram distorcidas por jornais espanhóis e italianos. "Meios de comunicação espanhóis e italianos espalharam uma grande quantidade de declarações falsas nas últimas semanas".

LEIA TAMBÉM: Jovem renuncia à herança de R$ 22 bilhões pois "dinheiro não deixa feliz"

Em seu primeiro depoimento, Engelhorn destacou que rejeitaria 90% da herança por achar que "não fez nada para receber o dinheiro, sendo pura sorte, acaso do nascimento". Hoje, em entrevista ao jornal espanhol Aras, ela trouxe uma nova informação.

"Vou herdar um valor de dois dígitos de milhões de euros e eu não vou recusar", afirmou ao jornal. "Eu gostaria de poder distribuir pelo menos 90%, se possível através de taxas. Senão, encontrarei uma outra maneira".

Ao Aras, a herdeira afirmou que não havia entendido as manchetes que a citavam. "Não entendi nada, literalmente, porque não falo italiano e nem espanhol".

LEIA TAMBÉM:

Estágio e trainee: Azul, Raízen, Kraft Heinz e mais empresas com vagas abertas

Herança: quais são os direitos do cônjuge no regime de separação e comunhão de bens?