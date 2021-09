Dia do Caminhoneiro: entenda como surgiu e por que há 3 datas

Nesta quinta-feira (16) é comemorado no Brasil o Dia do Caminhoneiro. Mas essa não é a única data oficial para celebrar a profissão.

Além de 16 de setembro, estes profissionais que ajudam a movimentar a economia também recebem homenagens em outras duas datas: em 30 de junho e em 25 de julho.

Por não haver uma única data, é comum que haja dúvidas quanto ao dia certo, mas a resposta é: todos estão corretos. As três datas foram criadas de formas diferentes e todas homenageiam a mesma classe profissional. Saiba mais sobre cada uma delas:

30 de junho

Nesta data a comemoração acontece só no estado de São Paulo. Em 1986, o então governador do estado, Franco Montoro, assinou a lei estadual nº 5.487, estabelecendo 30 de junho como o “Dia do caminhoneiro(a)” em São Paulo.

25 de julho

A data de 25 de julho é a mais popular e reconhecida pelos próprios caminhoneiros, pois é o dia de seu santo padroeiro, São Cristóvão. Nesta ocasião costuma haver missas, procissões, festas e carreatas com a bênção dos veículos.

São Cristóvão, no entanto, não é padroeiro apenas dos caminhoneiros e caminhoneiras, mas também de todos os transportadores, incluindo motoqueiros, motoristas de ônibus, taxistas, e outros pilotos e motoristas de todos os meios de transporte.

Considerado um mártir cristão, São Cristóvão teria sido morto durante o reinado de Décio, imperador romano do século III. A lenda mais conhecida sobre São Cristóvão conta que ele era filho de um rei pagão e se chamava Reprobus.

Reprobus teria sido educado e batizado na fé cristã por um eremita. Apesar disso, se recusou a jejuar e a rezar, mas aceitou a tarefa de ajudar as pessoas a atravessar um rio perigoso.

Um dia Reprobus fez a travessia de uma criança que ficava cada vez mais pesada, como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros. Após a travessia, a criança revelou ser Jesus Cristo. Por isso o santo recebeu o nome Cristóvão, que significa "aquele que carrega Cristo".

16 de setembro

Esta é a data comemorativa oficial que vale para o Brasil inteiro. O Dia Nacional do Caminhoneiro foi oficialmente decretado com a lei n° 11.927, de 17 de Abril de 2009, assinada pelo então vice-presidente em exercício do cargo de presidente, José de Alencar Gomes da Silva.

