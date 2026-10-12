Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida: entenda a relação das datas

O feriado de 12 de outubro de 2026 celebra nesta segunda-feira Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e coincide com o Dia das Crianças. A homenagem religiosa tornou-se feriado nacional em 1980, enquanto a data dedicada às crianças foi instituída em 1924. As comemorações têm origens distintas e independentes.

O 12 de outubro reúne duas das celebrações mais conhecidas do calendário brasileiro: o Dia das Crianças e o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em 2026, a data é comemorada nesta segunda-feira e corresponde a um feriado nacional dedicado à santa. Apesar de coincidirem no calendário, as duas comemorações têm origens distintas e histórias que se desenvolveram de forma independente ao longo do tempo.

O feriado religioso foi oficializado em 1980, enquanto o Dia das Crianças passou a integrar o calendário nacional ainda em 1924. Com o passar das décadas, a coincidência das datas consolidou um dia que reúne tanto manifestações de fé quanto uma das principais datas voltadas ao público infantil e ao comércio.

A origem da devoção a Nossa Senhora Aparecida

A história de Nossa Senhora Aparecida tem início em outubro de 1717, quando três pescadores encontraram uma imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do rio Paraíba do Sul, na região de Guaratinguetá, interior de São Paulo.

De acordo com a tradição católica, João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia haviam recebido a missão de pescar para um banquete oferecido ao então governador da capitania de São Paulo e Minas de Ouro, Dom Pedro de Almeida Portugal, conhecido como conde de Assumar. Após sucessivas tentativas sem sucesso, os pescadores retiraram das redes o corpo de uma pequena imagem de terracota e, logo depois, a cabeça da escultura.

Segundo o relato tradicional, após o achado a pesca tornou-se abundante, episódio que passou a ser considerado um milagre pelos fiéis. A imagem, com cerca de 40 centímetros de altura, começou a ser venerada pelos moradores da região e, ao longo dos anos, ganhou crescente devoção em diferentes partes do país.

Com a expansão da fé em Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Aparecida, localizada no Vale do Paraíba paulista, transformou-se em um dos principais centros de peregrinação religiosa do Brasil. O reconhecimento oficial da santa como padroeira do país ocorreu em 1930, quando o papa Pio XI proclamou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira principal da nação brasileira.

Embora a devoção seja muito mais antiga, o feriado nacional foi instituído apenas décadas depois. Em 30 de junho de 1980, o então presidente João Figueiredo sancionou a Lei nº 6.802, que oficializou o dia 12 de outubro como feriado nacional destinado ao culto público e oficial em homenagem à santa.

Todos os anos, milhares de fiéis participam das celebrações realizadas no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. Missas, procissões e peregrinações fazem parte das homenagens à santa, considerada pelos católicos uma importante intercessora junto a Deus.

Como surgiu o Dia das Crianças

A escolha do dia 12 de outubro para celebrar o Dia das Crianças antecede a criação do feriado religioso. Em 1923, o Rio de Janeiro sediou o Congresso Sul-Americano da Criança, encontro que reuniu especialistas e autoridades para debater temas ligados à infância, como educação, saúde, alimentação e desenvolvimento infantil.

Nesse contexto, o deputado federal Galdino do Valle Filho propôs a criação de uma data dedicada às crianças brasileiras. A iniciativa foi oficializada pelo presidente Artur Bernardes por meio do Decreto nº 4.867, publicado em 5 de novembro de 1924, que estabeleceu o 12 de outubro como Dia das Crianças no Brasil.

Apesar da oficialização, a comemoração demorou décadas para se popularizar. A consolidação da data ocorreu principalmente a partir dos anos 1960, quando campanhas promocionais conduzidas pela fabricante de brinquedos Estrela em parceria com a Johnson & Johnson ampliaram sua visibilidade e estimularam o consumo de produtos para o público infantil.