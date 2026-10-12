Quais são os feriados que ainda restam em 2026? Veja o calendário

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira, marca o único feriado nacional do mês de outubro. A data também coincide com o Dia das Crianças, reunindo celebrações religiosas e homenagens ao público infantil em todo o país.

Com a reta final de 2026 se aproximando, restam poucos feriados nacionais no calendário. Para quem já planeja viagens, períodos de descanso ou emendas, novembro e dezembro ainda reservam algumas oportunidades.

Feriados nacionais restantes em 2026

Novembro

2 de novembro (segunda-feira) – Finados

– Finados 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra

Dezembro

25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Com pouco mais de dois meses para o encerramento de 2026, muitos brasileiros também começam a se organizar para o próximo ano. O calendário de 2027 contará com feriados distribuídos ao longo dos meses, incluindo datas que poderão favorecer períodos prolongados de descanso.

Feriados nacionais de 2027

1º de janeiro (sexta-feira) – Confraternização Universal

– Confraternização Universal 26 de março (sexta-feira) – Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo)

– Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo) 21 de abril (quarta-feira) – Tiradentes

– Tiradentes 1º de maio (sábado) – Dia do Trabalhador

– Dia do Trabalhador 7 de setembro (terça-feira) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (terça-feira) – Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

– Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil 2 de novembro (terça-feira) – Finados

– Finados 15 de novembro (segunda-feira) – Proclamação da República

– Proclamação da República 20 de novembro (sábado) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

– Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra 25 de dezembro (sábado) – Natal

Pontos facultativos em 2027

Além dos feriados nacionais, o calendário contará com datas de ponto facultativo que costumam alterar o funcionamento de repartições públicas e parte dos serviços.