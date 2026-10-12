Quais são os feriados que ainda restam em 2026? Veja o calendário

Estudo revela como tempo livre inesperado, como cancelar uma reunião, altera percepção do tempo
Repórter
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11h13.
O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira, marca o único feriado nacional do mês de outubro. A data também coincide com o Dia das Crianças, reunindo celebrações religiosas e homenagens ao público infantil em todo o país.
Com a reta final de 2026 se aproximando, restam poucos feriados nacionais no calendário. Para quem já planeja viagens, períodos de descanso ou emendas, novembro e dezembro ainda reservam algumas oportunidades.
Com pouco mais de dois meses para o encerramento de 2026, muitos brasileiros também começam a se organizar para o próximo ano. O calendário de 2027 contará com feriados distribuídos ao longo dos meses, incluindo datas que poderão favorecer períodos prolongados de descanso.
Além dos feriados nacionais, o calendário contará com datas de ponto facultativo que costumam alterar o funcionamento de repartições públicas e parte dos serviços.