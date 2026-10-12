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Quais são os feriados que ainda restam em 2026? Veja o calendário

Com pouco mais de dois meses para o encerramento de 2026, muitos brasileiros também começam a se organizar para o próximo ano

Estudo revela como tempo livre inesperado, como cancelar uma reunião, altera percepção do tempo

Estudo revela como tempo livre inesperado, como cancelar uma reunião, altera percepção do tempo

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 11h13.

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O feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado nesta segunda-feira, marca o único feriado nacional do mês de outubro. A data também coincide com o Dia das Crianças, reunindo celebrações religiosas e homenagens ao público infantil em todo o país.

Com a reta final de 2026 se aproximando, restam poucos feriados nacionais no calendário. Para quem já planeja viagens, períodos de descanso ou emendas, novembro e dezembro ainda reservam algumas oportunidades.

Feriados nacionais restantes em 2026

Novembro

  • 2 de novembro (segunda-feira) – Finados
  • 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira) – Dia da Consciência Negra

Dezembro

  • 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal

Com pouco mais de dois meses para o encerramento de 2026, muitos brasileiros também começam a se organizar para o próximo ano. O calendário de 2027 contará com feriados distribuídos ao longo dos meses, incluindo datas que poderão favorecer períodos prolongados de descanso.

Feriados nacionais de 2027

  • 1º de janeiro (sexta-feira) – Confraternização Universal
  • 26 de março (sexta-feira) – Sexta-Feira Santa (Paixão de Cristo)
  • 21 de abril (quarta-feira) – Tiradentes
  • 1º de maio (sábado) – Dia do Trabalhador
  • 7 de setembro (terça-feira) – Independência do Brasil
  • 12 de outubro (terça-feira) – Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil
  • 2 de novembro (terça-feira) – Finados
  • 15 de novembro (segunda-feira) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (sábado) – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sábado) – Natal

Pontos facultativos em 2027

Além dos feriados nacionais, o calendário contará com datas de ponto facultativo que costumam alterar o funcionamento de repartições públicas e parte dos serviços.

  • 8 de fevereiro (segunda-feira) – Carnaval
  • 9 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval
  • 10 de fevereiro (quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas (até as 14h)
  • 27 de maio (quinta-feira) – Corpus Christi
Acompanhe tudo sobre:Feriados

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