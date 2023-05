Dia das Mães: 5 ideias de presentes para mães ligadas com o mundo tech

Quem tem aquela mãe que está sempre de olho na tela do celular, ou que quer descobrir novos itens tecnológicos para trazer praticidade no dia a dia, vai encontrar o presente perfeito para ela no mundo tech.

Mas comprar itens de tecnologia não é uma tarefa fácil. Afinal de contas, além das inúmeras especificações e particularidades de cada produto, é importante considerar que itens tecnológicos não são muito baratos.

Ou seja, a pressão para acertar no presente é real. Por isso, você sempre pode contar com um especialista Buscapé para encontrar o produto perfeito, seja ele um celular, tablet ou notebook.

Veja cinco ideias de presentes tech que são ótimos para o Dia das Mães:

Presentes "tech" para o Dia das Mães

A famosa caixa de som inteligente da Amazon é um dos melhores produtos a se ter em casa. Servindo tanto como uma pequena caixa de som para tocar música quanto para comandar produtos smart, como as famosas lâmpadas wi-fi, o aparelho é muito versátil.

Útil no dia a dia e agradável nos momentos de diversão, a Alexa é um presente certeiro para quem adora automatizar lembretes e tarefas… ou só para quem quer uma caixinha para ouvir suas músicas favoritas em qualquer cômodo da casa!

Compatível tanto com celulares Android quanto os iPhones, esse modelo de relógio inteligente da Xiaomi é econômico. Mesmo assim, ele não fica devendo em funções.

Assim como os modelos principais de relógio, o Xiaomi Amazfit Bip U Pro GPS traz monitor cardíaco, monitor de sono, contador de calorias e oxímetro, por exemplo. Ou seja, serve para mães tech e para mães fitness também!

Além dessas funções, o smartwatch tem GPS, player de música, controle de câmera e leitor de SMS.

Uma sugestão de presente para as mães tech que amam tirar fotos. Apesar de não ser o modelo mais atual da Apple, o iPhone 13 ainda tem especificações excelentes e capacidade de durar muitos anos antes de ficar realmente obsoleto.

O modelo não tem muitas novidades em relação ao antecessor, mas traz um upgrade na performance, câmera e bateria, que dura mais horas que nos modelos de iPhone 12. Vale lembrar que esse modelo é compatível com conexões 5G.

Do lado da Samsung, nossa recomendação é o Galaxy Tab S6 Lite. Apesar de não ser tão potente quanto o iPhone, o modelo traz uma S-Pen para facilitar o uso da tela. Sua combinação de chip, armazenamento e memória RAM também possibilitará que sua mãe use a maioria esmagadora de apps sem travamentos.

Apesar de apenas 64GB de armazenamento, o tablet tem entrada para cartão de memória, possibilitando a expansão da capacidade do aparelho de guardar arquivos.

Modelo lançado em 2020 mas com configurações que ainda são bem atuais, o MacBook é o presente ideal pra mãe tech que trabalha em constante movimento e precisa de um equipamento confiável e com uma bateria de excelente duração.

Apesar de causar um pouco de confusão para quem está acostumado com notebooks Windows, o macOS não é muito difícil de aprender. Além disso, boa parte dos programas mais usados, como os do pacote Office, tem equivalentes tão bons quanto.

Soma-se a isso a incrível tela Retina, que deixa vídeos, filmes e séries mais bonitos, e sua finura e leveza, permitindo que o transporte sem muito esforço.