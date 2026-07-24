Espaço de lazer em parque paulistano atrai 460 mil visitantes em 6 meses 

Instalado no Parque Villa Lobos, em São Paulo, o Orla TotalPass alcançou a marca dos 460 mil visitantes em apenas 6 meses de operação. 80% dos clientes retornaram ao empreendimento, tornando-se recorrentes. O destaque da estratégia que gerou estes resultados: a Copa do Mundo.

Durante o período da Copa, o espaço desenhou um projeto especial, a Arena das Nações. Entre 11 de junho e 19 de julho, a iniciativa recebeu mais de 100 mil pessoas, transformando a Orla TotalPass em um dos principais pontos de encontro para acompanhar os jogos em São Paulo.

"A Orla TotalPass nasceu com a proposta de transformar a forma como as pessoas ocupam os espaços públicos, criando um ambiente que combina lazer, esporte, gastronomia e bem-estar. Os resultados mostram que conseguimos construir um destino que passou a fazer parte da rotina dos paulistanos e que também desperta o interesse de visitantes de diferentes regiões do país", diz João Marcello Barreto, presidente e fundador da Orla Brasil.

Como foi executada a estratégia?

Ao longo de 39 dias, o espaço reuniu transmissões ao vivo, programação cultural, atrações musicais, gastronomia e ativações temáticas, consolidando um novo formato de entretenimento em parques urbanos.

Os resultados foram apresentados durante a primeira edição do Encontros da Orla 2026, evento promovido pela Orla Brasil que reuniu operadores gastronômicos, parceiros comerciais, patrocinadores e demais empresas que integram a operação da Orla TotalPass.

A empresa também apresentou as perspectivas para o segundo semestre

Entre as novidades estão a ampliação do calendário de eventos esportivos, aulas especiais gratuitas, novas experiências culturais, ativações com marcas, festivais gastronômicos e uma agenda ainda mais intensa de ocupação do espaço.

A expectativa da Orla Brasil é manter o ritmo de crescimento da operação, ampliar o fluxo de visitantes e fortalecer ainda mais o relacionamento com os operadores, parceiros comerciais e patrocinadores, consolidando o empreendimento como uma referência nacional em gestão e ativação de parques urbanos.