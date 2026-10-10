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TRE retotaliza votos e declara Douglas Ruas governador eleito do Rio no 1º turno

Votos dados a Anthony Garotinho foram desconsiderados, o que beneficiou o bolsonarista

Governador eleito do Rio de Janeiro (Thiago Lontra/Alerj/Reprodução)

Governador eleito do Rio de Janeiro (Thiago Lontra/Alerj/Reprodução)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 15h25.

Última atualização em 10 de outubro de 2026 às 15h35.

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O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) retotalizou os votos ao governo do Rio de Janeiro neste sábado, 10, e declarou Douglas Ruas (PL) como governador eleito do Estado no primeiro turno. A decisão ocorre porque o Tribunal Superior Eleitoral tornou nulos os votos de Anthony Garotinho (Republicanos). Com isso, Ruas ficou com 50,88% dos votos válidos e foi eleito.

A retotalização era uma formalidade para o recálculo dos votos válidos após a anulação da candidatura de Garotinho, que havia recebido
274.411 votos, o equivalente a 3,17% dos votos válidos. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TRE-RJ, Claudio de Mello Tavares, na tarde deste sábado.

Com a retotalização, Eduardo Paes (PSD) ficou com 44,16% dos votos válidos. A campanha do ex-prefeito do Rio chegou a questionar a decisão do TSE no Supremo Tribunal Federal, mas teve seu pedido negado pelo ministro Cristiano Zanin na sexta-feira, 9, e desistiu de prosseguir com a judicialização.

"O candidato mais votado para o cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro foi Douglas Ruas, alcançando mais da metade dos votos válidos, o suficiente para vencer no primeiro turno das eleições. Este é o resultado", afirmou Mello Tavares após a retotalização, realizada em sessão pública.

Na quinta-feira, 8, os ministros do TSE Estela Aranha, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques acompanharam o voto do relator do caso, Floriano de Azevedo Marques, para indeferir a candidatura de Anthony Garotinho.

Os ministros Villas Bôas Cuêva e Sebastião Reis Júnior divergiram do entendimento dos demais. Eles defenderam a favor de manter válidos os votos e garantir um segundo turno no estado.

O TRE fluminense já havia rejeitado a candidatura, por considerar que o ex-governador não poderia participar das eleições por estar inelegível. Garotinho, porém, apresentou recursos ao TSE, que não julgou o caso em definitivo antes do primeiro turno. Por isso, os votos de Garotinho foram computados no domingo da eleição, até que se decidisse sobre sua inelegibilidade.

Além de julgar a candidatura de Garotinho em si, os ministros deliberaram sobre uma manifestação do ex-governador após o primeiro turno de desistir de um recurso apresentado à Corte em que defendia a validação de seus votos. Azevedo Marques defendeu que Garotinho não poderia mais desistir do recurso. Com isso, a Corte julgou se a candidatura deveria ser barrada ou não.

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