Após falência e divórcio, casal supera crise e cria franquia que fatura US$ 1,4 milhão por ano

Preservar a integridade de uma empresa durante uma crise societária exige maturidade emocional e, acima de tudo, governança corporativa clara.

Quando Max e Elena Emma, cofundadores da BooXkeeping — uma rede de franquias de contabilidade —, decidiram se divorciar em 2014, o negócio poderia ter se tornado mais um dano colateral de uma separação pessoal.

No entanto, o casal de imigrantes (ele da Rússia, ela da Ucrânia) optou por um caminho cirúrgico: realizaram um divórcio amigável, sem advogados e baseado em acordos verbais, para blindar a operação da companhia.

Desde a separação, a BooXkeeping escalou, atingindo 16 franqueados nos Estados Unidos e um faturamento de US$ 1,4 milhão.

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Da falência à virada operacional

A resiliência dos fundadores foi moldada por uma crise anterior. Em 2002, Max abriu uma empresa de paisagismo que chegou a ter 96 funcionários, mas que foi devastada pela recessão global de 2008. O impacto forçou o casal a declarar falência tanto empresarial quanto pessoal.

A experiência ensinou que os números importam, mas a preservação dos relacionamentos estratégicos é o ativo mais valioso de uma liderança. Em 2011, eles tentaram novamente e fundaram a BooXkeeping na garagem de casa. Quando o casamento começou a ruir, a primeira decisão foi proteger o ecossistema do negócio: alugaram um escritório comercial para que os colaboradores não precisassem presenciar o desgaste doméstico dos sócios.

"Sempre priorizamos as relações antes de qualquer outra coisa, mesmo se o formato da relação mudar", pontua Elena.

A dinâmica profissional funciona com base no equilíbrio de perfis complementares: Max foca na aceleração comercial do negócio, enquanto Elena atua como o freio estratégico, avaliando a capacidade de absorção do crescimento pela empresa.

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