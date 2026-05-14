Sentiu saudades? As principais discussões do RH Summit 2026 agora estão disponíveis online

O ecossistema corporativo brasileiro vive um paradoxo em 2026. Ao mesmo tempo em que os CHROs (Diretores de Recursos Humanos) são cobrados a liderar a transformação digital e a implementação de Inteligência Artificial em suas estruturas, o tempo para absorver esse conhecimento está cada vez mais escasso.

Durante os grandes eventos de negócios, um dilema clássico se repete: com cinco palcos ou trilhas acontecendo simultaneamente, escolher assistir a um painel significa, obrigatoriamente, perder outros quatro.

Para resolver esse "FOMO" (Fear Of Missing Out) e estender o impacto das discussões estratégicas do país, a plataforma Download RH Summit 2026 anunciou a liberação gratuita e on-line de mais de 80 conteúdos gerados durante a sua 9ª edição.

Disponível até o dia 12 de junho de 2026, a iniciativa funciona como um "streaming de inteligência corporativa", liberando palestras sem cortes e entrevistas exclusivas de bastidores ao longo de quatro semanas.

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Alessandro Bonorino, CHRO da XP Inc., no RH Summit 2026

O choque entre resultados e humanos

O principal diferencial da curadoria deste ano é a tentativa de sanar a histórica "DR" corporativa entre a busca incessante por métricas financeiras (o Palco Resultados) e o desenvolvimento do capital humano (o Palco Humanos).

No topo da programação liberada, o painel "Resultados X Humanos: uma DR com base na neurociência" sintetiza a tendência de 2026: o uso de dados biológicos e comportamentais para justificar investimentos em bem-estar.

O embasamento técnico ganha força com outras discussões cruciais do evento, como o painel "O que os CEOs pensam do RH?", que expõe o desalinhamento que ainda assombra muitas diretorias.

Para que o RH ocupe uma cadeira genuinamente estratégica na mesa de decisões, a trilha digital aposta em duas vertentes complementares:

O RH Ultra-Técnico: Com o painel "RH Técnico na Prática: Como Estruturar Rotinas e Métodos que Aumentam Acuracidade e Performance" , o evento mostra que a área precisa dominar métodos estatísticos e auditorias de processos tão bem quanto o setor financeiro.

A Gestão de Saúde Preditiva: O painel "Sinistralidade não é surpresa: é gestão" ataca uma das maiores dores de custo das grandes empresas hoje (o plano de saúde), defendendo que o controle de custos deve ser preditivo, e não reativo.

IA e Cognição Colaborativa: eliminando o viés corporativo

Se em anos anteriores a Inteligência Artificial no RH era vista com desconfiança ou ligada apenas à triagem de currículos, a programação do RH Summit 2026 consolida a IA como o motor da governança corporativa. Duas palestras liberadas na plataforma servem de manual prático para essa transição: