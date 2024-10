Deputado quer tornar Bruno Mars cidadão honorário do Brasil

O deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF) propôs a concessão do título de cidadão honorário do Brasil ao cantor Bruno Mars. A proposta, apresentada na última semana, foi justificada pelo parlamentar com base no “profundo carinho que o artista nutre pela cultura brasileira” e sugere que a entrega do título seja feita em uma sessão solene na Câmara dos Deputados.

Justificativas do parlamentar

“Ao conceder a Bruno Mars o título de cidadão honorário, reconhecemos não apenas sua excelência artística, mas também sua capacidade de promover a união e a alegria entre os brasileiros. Sua música transcende fronteiras e nos conecta com o mundo, fortalecendo a identidade nacional”, destacou Veras no documento.

Ação humanitária no Rio Grande do Sul

O texto do projeto de resolução menciona ainda que Bruno Mars realizou um show com o objetivo de arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, em maio. O deputado também destaca o nome verdadeiro do artista, Peter Gene Hernandez, que é pouco conhecido pelo público. Veras acredita que o título pode ajudar a “fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos”.

Impacto cultural e proposta de cidadania honorária

“Em suas apresentações, o cantor não poupou esforços para demonstrar seu amor pelo Brasil, incorporando elementos da nossa cultura em suas performances e interagindo com os fãs de forma calorosa e autêntica. É inegável o impacto positivo que Bruno Mars teve em nosso país, e a concessão da cidadania honorária é uma forma de agradecer por sua contribuição e fortalecer os laços entre o Brasil e os Estados Unidos”, afirmou o deputado.