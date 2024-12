Quem é o garoto de 10 anos que superou o QI de Albert Einstein e Stephen Hawking

O alemão Albert Einstein, um dos maiores cientistas da história, é até hoje uma referência em inteligência. Sua contribuição com a teoria da relatividade deixou um legado eterno. Por outro lado, a nova geração pode estar alcançando níveis ainda mais extraordinários de genialidade. Como foi o caso de um garoto de apenas 10 anos no Reino Unido.

O pequeno Krish Arora ganhou notoriedade recentemente ao atingir 162 pontos no teste de QI da Mensa, superando as estimativas para gênios como Einstein e Stephen Hawking, ambos com 160.

Krish Arora, garoto se destacou no mundo acadêmico por teste de QI superior ao de Albert Einstein e Stephen Hawking (Redes Sociais/Reprodução)

Essa pontuação colocou o garoto entre os 1% mais inteligentes do mundo, de acordo com informações do jornal britânico The Sun.

Além de sua impressionante capacidade intelectual, Krish é um pianista premiado e se destaca em ciências e música. Desde cedo, ele demonstrou sinais de genialidade, lendo fluentemente aos quatro anos, enquanto outras crianças ainda aprendiam o alfabeto. Sua mãe, Mauli Arora, descreve-o como uma "esponja de conhecimento".

O apoio da família tem sido essencial. Seus pais, Mauli e Nischal, criam um ambiente estimulante, enquanto sua irmã gêmea, Keira, compartilha com ele as descobertas e aprendizados.

Como funciona o teste de QI?

A Mensa, uma das organizações mais respeitadas para pessoas de alto QI, utiliza o teste Cattell III B para avaliar lógica, resolução de problemas e rapidez de pensamento. Com uma média de 100 pontos, os 162 de Krish representam um feito raro e extraordinário, alcançado por menos de 1% dos participantes.

Agora membro da Mensa, Krish terá acesso a recursos exclusivos e oportunidades educacionais avançadas. Para ele, essa conquista não é apenas um marco intelectual, mas um passo rumo a um futuro onde poderá usar seu potencial para causar um impacto positivo no mundo.