'Star Wars: A Vingança dos Sith' reestreia nos cinemas em abril; pré-venda começa nesta quinta

Fãs de "Star Wars", preparem seus sabres de luz: Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi retornam às salas de cinema em abril para sessões especiais de “Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith", relançado em comemoração aos 20 anos da estreia do filme.

O clássico dirigido por George Lucas volta às telonas a partir do dia 24 de abril. A venda de ingressos estará disponível nesta quinta-feira, 17, em cinemas selecionados — a rede Cinemark é uma está entre as que farão o relançamento.

Em “Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith”, as Guerras Clônicas estão em pleno andamento e Anakin Skywalker mantém um elo de lealdade com Palpatine, ao mesmo tempo em que luta para que seu casamento com Padmé Amidala não seja afetado por esta situação. O filme foi lançado nos cinemas em 2005 e é estrelado por Ewan McGregor, Hayden Christensen e Natalie Portman.

Como comprar ingressos para 'Star Wars: A Vingança dos Sith'

A pré-venda dos ingressos começa nesta quinta-feira, 17, em redes de cinema selecionadas. É possível fazer a compra pelo aplicativo das principais redes do Brasil, site e bilheterias físicas. Participam do relançamento a Cinemark e o Kinoplex.

Quando reestreia 'Star Wars: A Vingança dos Sith'?

O filme volta às telonas a partir do dia 24 de abril em cinemas selecionados.