'Frozen' e 'Toy Story': Disney revela novas sequências de franquias de sucesso para reverter crise

A Disney, enfrentando um período de desafios em suas bilheterias, decidiu dobrar a aposta em suas franquias de sucesso. No D23, evento bienal realizado em Anaheim, Califórnia, a empresa anunciou uma série de prequels e sequels que visam atrair novamente o público para os cinemas. A estratégia reflete um esforço para revitalizar o desempenho financeiro da companhia, que tem enfrentado resultados abaixo do esperado com lançamentos recentes. As informações são da Business Insider.

O CEO da Disney, Bob Iger, participou do evento e ressaltou a importância de equilibrar a produção de sequências de títulos populares com a criação de novos conteúdos. A pandemia de COVID-19 impactou significativamente a capacidade da empresa de lançar novos projetos, mas Iger demonstrou confiança na nova estratégia, que tem como objetivo capitalizar em cima de suas marcas mais conhecidas.

Lançamentos aguardados nos próximos anos

Entre os projetos revelados, "Moana 2" e "Mufasa: O Rei Leão" são alguns dos títulos mais aguardados, com estreias programadas para 2024. Outros lançamentos incluem sequências de "Zootopia", "Frozen" e "Toy Story", além de novos filmes como "Tron: Ares". Essas produções são vistas como apostas seguras, já que se baseiam em franquias que já provaram ser grandes sucessos de bilheteria.

A Pixar, por exemplo, está trabalhando em "Toy Story 5" e "Os Incríveis 3", reforçando sua tradição de criar histórias que ressoam tanto com crianças quanto com adultos. O estúdio tem sido um pilar da Disney, e esses lançamentos são esperados para atrair grandes audiências.

Marvel e Star Wars continuam como pilares da Disney

O universo da Marvel segue como uma das maiores fontes de receita para a Disney. "Captain America: Brave New World" é uma das sequências mais esperadas, com lançamento previsto para fevereiro de 2025. Além disso, o universo de Star Wars será expandido com "The Mandalorian and Grogu", programado para maio de 2026, que promete continuar a cativar os fãs da saga.

Na 20th Century Fox, agora parte da Disney, a franquia "Avatar" também continuará a se expandir com "Avatar: Fire and Ash", previsto para dezembro de 2025. O filme anterior da série foi um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos, e a expectativa é alta para sua continuação.

Com uma série de sequências e prequels no horizonte, a Disney espera não apenas recuperar seu desempenho nas bilheterias, mas também reafirmar seu lugar como líder na indústria do entretenimento. A estratégia de apostar em títulos consagrados visa reconquistar um público que, em meio à pandemia e às mudanças no consumo de mídia, se distanciou das salas de cinema.

A empresa enfrenta o desafio de equilibrar a nostalgia com a inovação, e os próximos lançamentos serão cruciais para determinar se a estratégia de reviver franquias será suficiente para reverter a maré e voltar a dominar o mercado global de entretenimento.

Lista dos próximos lançamentos

Walt Disney Studios e Walt Disney Animation Studios

"Moana 2" — 27 de novembro de 2024

"Mufasa: O Rei Leão" — 20 de dezembro de 2024

"Tron: Ares" — 10 de outubro de 2025

"Zootopia 2" — 26 de novembro de 2025

"Freakier Friday" — 2025

"Frozen 3" — 2027

20th Century Fox

"Avatar: Fogo e Cinzas" — 19 de dezembro de 2025

Pixar Animation Studios

"Toy Story 5" — 19 de junho de 2026

"Os Incríveis 3" — atualmente em produção

Lucasfilm

"The Mandalorian e Grogu" — 22 de maio de 2026

Marvel Studios

"Capitão América: Novo Mundo Corajoso" — 14 de fevereiro de 2025