Após resultado mais baixo em parques, Disney anuncia novas atrações em Orlando e na Califórnia

Depois de um ano desafiador em 2023, a Disney tem demonstrado que a maré do mercado parece ter virado a seu favor. Três dias depois de divulgar seu balanço de resultados no terceiro trimestre de 2024, que foi puxado sobretudo pelo generoso lucro de US$ 2,62 bilhões, a companhia anunciou mais de 10 novas atrações para seus parques – incluindo uma especializada em seus vilões -- durante a D23 em Anaheim (Califórnia, EUA), convenção feita para fãs da marca, da qual a EXAME fez parte.

Quase todos os parques da companhia, que tem unidades em vários países do mundo, receberão novas atrações temáticas nos próximos anos. O foco foi, sobretudo, nas produções mais recentes da Disney Animations no cinema, como “Encanto”, “Frozen” e “Zootopia”. O mais aguardado, anunciado ao final do segundo dia de evento, foi o espaço dedicado aos vilões da Disney.

A enxurrada de anúncios, que foi feita no espaço Honda Center, com capacidade para 12 mil pessoas, e veio acompanhada de uma série de apresentações musicais, apoiadas por uma orquestra sinfônica tocando ao vivo, é bastante importante para a Disney, especialmente aos olhos do mercado. O setor de parques da companhia foi o que obteve o pior desempenho no balanço do terceiro trimestre. O lucro operacional trimestral da divisão caiu 3% em comparação com o ano passado e fechou em US$ 2,2 bilhões.

Mas diante das quase 12 mil pessoas presentes no espaço, Josh D’Amaro, chairman de Experiências da Disney e condutor do evento, deixou a impressão de que o resultado mais baixo é passageiro, porque as oportunidades maiores de lucro estão a caminho. A maior parte das novas atrações vem com tudo o que a Disney tem para oferecer de melhor em seus parques: espaços imensos com experiências superimersivas de alguns dos personagens e filmes mais queridos dos fãs.

Fim da era dos ‘bonzinhos’?

A nova atração mais aplaudida da noite foi a dos vilões, que ficará alocada no Disney Magic Kingsdom, em Orlando. O espaço contará com castelos de alguns dos personagens mais icônicos das animações da Disney, como Malévola, Úrsula, Hades, entre outros. Por hora, os brinquedos presentes na atração não foram anunciados.

O gosto pelos vilões da Disney está longe de ser novo, mas tem despertado mais interesse, em especial por parte do público adulto. Um conjunto desses personagens chegou até a se tornar uma das marcas de produtos da companhia – Villains --, que estão entre os mais requisitados dentro das lojas dos parques. A aposta é certeira e os brinquedos, quase não restam dúvidas, devem ser mais radicais.

Para além dos malvados, houve também outros anúncios que chamaram a atenção dos fãs e mostraram, mais uma vez, que a companhia está mais que disposta a transformar espaços já consolidados dentro de seus parques, caso seja necessário. No Disney Animal Kingdom, em Orlando, a atração que antes era voltada para “Dinossauros” agora se prepara para ser “Indiana Jones”, que recebeu um novo filme no ano passado. A novidade foi anunciada, inclusive, por Ke Huan Quan, vencedor do Oscar em 2023 por “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo”.

O mesmo espaço recebe, ainda, uma versão em tamanho real da “Casita”, ambientação do filme “Encanto”, com direito a todos os personagens.

Veja os principais anúncios feitos para parques da Disney na D23

Monstros S.A.

A Disney Califórnia Adventure vai receber em breve uma parte totalmente dedicada a um dos maiores clássicos da Pixar: “Monstros S.A.”. No evento em Anaheim, a companhia revelou como será o principal brinquedo do espaço, uma montanha-russa suspensa, que passa entre as portas que aparecem no filme.

Uma curiosidade interessante é que essa é a primeira montanha-russa suspensa já feita em um parque da Disney.

Avatar - foto

Ainda na Califórnia, o parque também receberá em breve uma atração inteira dedicada à franquia de filmes “Avatar”, do diretor James Cameron, atualmente a maior bilheteria do mundo. O espaço promete ser uma imersão em Pandora e terá detalhes dos dois primeiros filmes e também do terceiro, “Avatar: Fogo e Cinzas”, que tem lançamento previsto para 2026.

Um dos brinquedos será feito dentro da água, com barcos.

COCO – A Vida é uma Festa – foto

Outra atração que chega aos parques é um espaço superimersivo e temático do filme “COCO – A Vida é uma Festa”, que arrecadou cerca de US$ XXXX milhões. O espaço também será percorrido dentro da água, por barcos, e promete inserir o público dentro da “terra dos mortos”, apresentada na animação.

Fronzen - foto

Em 2027, a Disney Paris receberá uma atração inteira dedicada à franquia de filmes “Frozen”. O espaço terá o famoso castelo de Arandelle, assim como parte do cenário da cidade, cercado por água. Os brinquedos não foram revelados na apresentação.

Rei Leão

Ainda em Paris, a Disney abrirá um novo espaço no parque totalmente dedicado à franquia de “Rei Leão”, lançada em 1994 e em 2023, que antecedeu os 30 anos do lançamento da animação.

Walt Disney

Outra atração que chega ao Disney’s California Adventure é o novo espaço voltado para reconhecer e celebrar Walt Disney. O parque de Anaheim foi o primeiro a ser inaugurado da companhia e é marcado por estatuetas de seu criador. Nos próximos anos, portanto, o local recebe uma atração feita com hologramas dele, que ficarão no Ópera House. “É uma chance de imaginar como seria estar na presença de Walt Disney”, salientou Josh D’Amaro.

A Princesa e o Sapo e Zootopia

Já em 2025, o Disney Magic Kingdom, de Orlando, ganhará uma nova atração baseada na animação “A Princesa e o Sapo” e “Zootopia”, outro grande sucesso da Disney Animations, que fez US$ BBBB em bilheteria.