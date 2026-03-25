BBB 26: Paredão que eliminou Jonas teve recorde de votos; relembre outros

O décimo Paredão do Big Brother Brasil 26 entrou para a história do reality ao registrar a maior votação da temporada e também o maior número de votos por CPF desde a implementação do novo sistema. A marca foi destacada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo desta terça-feira, 24 , antes do anúncio da eliminação.

Recorde de votos únicos

Ao todo, foram mais de 353 milhões de votos, com mais de 4 milhões de participantes únicos, consolidando o engajamento do público em um dos momentos mais intensos da edição.

Na disputa entre Jonas Sulzbach, Juliano Floss e Gabriela, o empresário acabou eliminado com 53,48% da média dos votos. Juliano recebeu 43,49%, enquanto Gabriela teve apenas 3,03%.

Outros paredões históricos

Veja outros paredões da história do Big Brother que bateram recorde:

Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez

Com impressionantes 1.532.944.337 votos, o "Paredão do Bilhão"do BBB 20 entrou para o Guiness Book e também dos programas do gênero no mundo. A disputa, que tomou conta das redes e mobilizou o país, terminou com a eliminação de Felipe Prior, que recebeu 56,73% dos votos, enquanto Manu ficou com 42,51% e Mari teve apenas 0,76%.

Arthur Aguiar vence o BBB 22

Na segunda colocação, com 751,3 milhões de votos, aparece a final do BBB 22, marcada pela vitória de Arthur Aguiar, com 68,96%, sobre Paulo André, com 29,91% e Douglas Silva, com 1,13% dos votos. Além de levar o prêmio, o ator também alcançou o recorde de campeão mais votado da história do programa.

Juliette, Rodolffo e Sarah

Na terceira posição, com 654 milhões de votos, está o paredão do BBB 21 entre Juliette, Rodolffo e Sarah, marcado pelo confronto entre antigos aliados. Ao final, Sarah deixou o programa com 76,76% dos votos.

Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo

Na quinta posição, com 535 milhões de votos, aparece o paredão do BBB 21 entre Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo. A disputa foi apertada entre Carla e Rodolffo, mas a atriz acabou deixando o programa com 44,96% dos votos, enquanto o sertanejo teve 44,45%.

Camilla de Lucas, Gilberto e Juliette

Na sexta colocação, com 514 milhões de votos, está a semifinal do BBB 21 entre Camilla de Lucas, Gil do Vigor e Juliette. Gil acabou eliminado com 50,87% dos votos e terminou a edição em quarto lugar, ficando fora da final por uma margem pequena. Camilla recebeu 47,65%, enquanto Juliette teve apenas 1,48%.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.