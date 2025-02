No Carnaval, música vira estratégia para distribuidora de energia elétrica falar sobre segurança

Carlinhos Brown será embaixador da nova campanha da Neoenergia a favor da segurança na rede elétrica durante o Carnaval. Trabalhando com a empresa desde 2016, o músico é peça chave na comunicação com o público dos estados onde a distribuidora atua.

O projeto fará parte de atividades no circuito Barra-Ondina, em Salvador (BA), e no bloco Galo da Madrugada, no Recife (PE). Para a campanha, a Neoenergia e Carlinhos Brown desenvolveram o jingle “Energia é folia”, cantado pelo percussionista, com letra que diz como ter um carnaval seguro e consciente.

Música é nova aposta da distribuidora para potencializar comunicação

Lorenzo Perales, diretor de marketing da Neoenergia, afirma que o envolvimento da distribuidora com a música vem se fortalecendo desde que a companhia optou pelo segmento para ampliar o engajamento da marca e divulgar mensagens relevantes. Nos últimos dois anos, a empresa já foi parceira de festivais como o Rock in Rio, The Town e Lollapalooza.

Sobre a campanha de Carnaval ele detalha: “Queremos alcançar o maior número possível de pessoas nesse movimento a favor da segurança na rede elétrica. Nada melhor do que fazer isso, por meio da música, em pleno carnaval. Carlinhos Brown tem impacto nacional e reflete a diversidade cultural brasileira, reforçando ainda mais a conexão com as pessoas. Sua vibração amplifica a nossa mensagem. É uma comunicação criativa que se soma ao nosso esforço diário de operação”

Jingle educativo e conscientizante

O jingle “Energia é folia”, composto pelo diretor de criação Rodrigo Pitta, traz dicas de segurança, como não subir em postes, marquises e árvores, ou jogar serpentina, seja de papel ou metalizada, em direção à rede elétrica. São orientações que servem para o dia a dia e que também se tornam relevantes durante o carnaval.

“Música é conexão. O jingle cria uma sintonia com um refrão marcante para que todo mundo fique atento à segurança da rede elétrica. Essa é a mensagem cheia de energia que queremos passar para as pessoas durante e depois do carnaval”, conta Carlinhos Brown.

O jingle também estará no tradicional Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, que este ano firmou parceria com a Neoenergia.

A campanha ainda incluirá ações com os trios de Carlinhos Brown e Timbalada no circuito Barra-Ondina, em Salvador (BA); e com o bloco Galo da Madrugada, um dos principais blocos do Recife, em Pernambuco.

A companhia está presente nos dois estados onde atende a quase 11 milhões de clientes em distribuição de energia por meio da Neoenergia Coelba (BA) e Neoenergia Pernambuco (PE).

