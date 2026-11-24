A Fundação Ethereum anunciou que dobrou o tamanho da sua equipe de segurança diante dos riscos causados pelo uso de inteligência artificial por hackers e outros agentes maliciosos.

De acordo com a organização, responsável por desenvolver o blockchain Ethereum, o foco agora é trabalhar na troca da tecnologia de criptografia de curvas elípticas para uma baseada em hash. A criptografia baseada em hash é tida por especialistas como mais resistente a computadores quânticos.

A mudança se tornou urgente, segundo a fundação, com o crescimento da IA em níveis muito mais rápidos do que "qualquer um poderia prever". "Há alguns anos, os modelos mal conseguiam completar uma linha de código; há poucos dias, vimos uma demonstração — auxiliada por IA — da Hipótese de Riemann, um problema em aberto de 167 anos e o mais famoso da matemática", disse a organização.

Comparação com o Merge

Para a Fundação Ethereum, essa mudança de criptografia será tão grande quanto a atualização conhecida como "The Merge", realizada em 2022. Na época, o Ethereum trocou o sistema de validação de transações no blockchain de Prova de Trabalho, com mineração de criptomoedas, para Prova de Participação, no qual a manutenção de tokens bloqueados em troca de rendimento funciona para validar as operações na rede.

A fundação diz que essa nova atualização será mais difícil do que o "Merge" e terá que ser feita em menos tempo.

"A EF vem planejando, há vários anos, medidas de mitigação para a ameaça que os computadores quânticos representam à criptografia do Ethereum; no entanto, recentemente, a IA surgiu como um risco mais urgente", diz a organização. "Construir um Ethereum pós-IA e pós-quântico significa projetar tendo em vista esse mundo."

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