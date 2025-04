China considera banir filmes americanos em resposta às tarifas de Trump

A guerra comercial entre Estados Unidos e China pode fazer outra vítima em breve: os filmes de Hollywood.

Até o momento, a indústria cinematográfica escapou dos impactos diretos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Isso porque lançamentos em cinemas e nas plataformas de streaming são definidos como serviços, e não como produtos físicos.

Mas isso pode mudar em breve, especialmente com a intensificação da resposta da China às tarifas de 54% sobre todos os produtos chineses, impostas por Trump.

Nesta terça-feira, 8, duas figuras influentes da China publicaram declarações indicando que o país pode retaliar, reduzindo ou até mesmo proibindo a importação de filmes americanos.

Nos últimos meses, o agravamento das relações comerciais entre os EUA e a China levou os blogueiros chineses Liu Hong, editor sênior da agência estatal Xinhua, e Ren Yi, neto de um ex-líder do Partido Comunista Chinês, a compartilhar medidas semelhantes que estariam sendo consideradas pelas autoridades chinesas.

As propostas incluem o aumento das tarifas sobre produtos agrícolas e serviços dos EUA, com destaque para os filmes de Hollywood.

Segundo eles, os "oficiais locais estão discutindo ativamente essas medidas". O governo chinês ainda não confirmou a informação.

A crescente tensão entre os Estados Unidos e a China coloca a indústria cinematográfica norte-americana em uma posição delicada no mercado chinês, que tem enfrentado desafios econômicos e mudanças no comportamento do público.

Nos últimos anos, a participação de Hollywood nas bilheteiras da China tem caído acentuadamente, um reflexo de várias mudanças no mercado local e nas preferências do público chinês.

O governo chinês mantém um controle rigoroso sobre seu mercado cinematográfico, priorizando a promoção de produções locais e restringindo o espaço para filmes estrangeiros.

Nos últimos anos, a China tem dado preferência ao conteúdo nacional, e, sob os acordos estabelecidos, o país permite a exibição de até 34 filmes internacionais por ano, com os estúdios dos Estados Unidos recebendo apenas 25% da arrecadação nas bilheteiras.

Em 2018, mais de 60 produções de Hollywood foram autorizadas a estrear na China, mas esse número caiu para apenas 15 em 2022. Embora tenha acontecido uma leve recuperação, com 35 filmes lançados em 2023 e 31 em 2024, a tendência geral é de queda, segundo dados da Gower Street Analytics.

Já os filmes locais têm dominado as salas de cinema, gerando mais de 80% da arrecadação de bilheterias na China.

Um exemplo dessa mudança é o sucesso de Ne Zha 2, que superou muitas produções de Hollywood tanto em popularidade quanto em receita, tornando-se o filme de animação de maior bilheteira da China.

O filme chinês chegou no top 10 mundial de bilheterias de animações, faturando, US$ 1,69 bilhão, segundo o site Maoyan, que monitora o setor, na frente do filme Divertida Mente 2, da Pixar, que, por sua vez, arrecadou US$ 1,66 bilhão em bilheterias globalmente.

Perder o acesso ao mercado chinês, que é um dos mais lucrativos do mundo, pode ter um impacto financeiro considerável para Hollywood.

Um exemplo recente é A Minecraft Movie, da Warner Bros. e Legendary, que obteve US$ 14,5 milhões em sua estreia na China, representando apenas cerca de 10% de seus US$ 144 milhões arrecadados internacionalmente.

Em contrapartida, Godzilla x Kong: The New Empire teve um desempenho robusto, arrecadando US$ 132 milhões na China em 2024, destacando-se como um dos maiores sucessos norte-americanos no país naquele ano, de acordo com o The Hollywood Reporter.

Com a intensificação da guerra comercial, o futuro da presença de Hollywood na China torna-se cada vez mais incerto. Resta esperar as próximas cenas do filme.

As maiores bilheterias americanas na China

Nos últimos anos, a indústria cinematográfica de Hollywood tem experimentado um declínio nas bilheteiras da China, um dos maiores mercados do mundo.

As produções locais têm dominado as bilheteiras, afastando as grandes franquias de Hollywood. Contudo, ainda existem alguns sucessos de Hollywood que se destacaram nesse cenário competitivo.

Confira alguns dos filmes norte-americanos que se destacaram nas bilheteiras chinesas: