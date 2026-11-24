Esplanada dos Ministérios, em Brasília, em foto de arquivo (Ueslei Marcelino/Reuters)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 16h36.
A Secretaria de Governo Digital prepara modelos de termo de referência para orientar órgãos federais na aquisição de tecnologia, incluindo inteligência artificial. A previsão para os primeiros documentos é o início de 2027.
O governo federal planeja divulgar no início de 2027 os primeiros modelos de termo de referência para compras de tecnologia, incluindo soluções de inteligência artificial.
A Secretaria de Governo Digital (SGD) quer reduzir o tempo que os órgãos gastam para descrever o que precisam contratar e definir as exigências técnicas.
Um termo de referência descreve o que será contratado e o que o fornecedor precisa entregar. A ideia é oferecer documentos por segmento de tecnologia, com especificações que sirvam de ponto de partida. Assim, cada órgão pode adaptar o texto às suas necessidades sem elaborar o documento do zero.
Os documentos devem seguir as minutas já publicadas pela Advocacia-Geral da União (AGU) e as diretrizes de contratação da SGD. O governo já oferece modelos para compras de software e serviços em nuvem.
Os custos da IA também entraram na pauta do encontro. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, um dos painéis discutiu assinaturas, cobrança por uso e treinamento de modelos próprios.
A previsão apresentada pela Secretaria de Governo Digital é o início de 2027, sem data exata informada na entrevista.
O documento descreve o que o órgão quer contratar e quais requisitos a solução precisa cumprir.
A entrevista não detalhou formatos de cobrança. Assinaturas, pagamento por uso e treinamento de modelos próprios foram temas debatidos no evento.
Glossário
Termo de referência
Documento que define o que um órgão público pretende contratar e os requisitos que o fornecedor deve cumprir.
Minutas
Versões de referência de documentos, como editais ou contratos, que podem ser adaptadas ao processo de contratação.