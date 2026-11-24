O governo federal planeja divulgar no início de 2027 os primeiros modelos de termo de referência para compras de tecnologia, incluindo soluções de inteligência artificial.

A Secretaria de Governo Digital (SGD) quer reduzir o tempo que os órgãos gastam para descrever o que precisam contratar e definir as exigências técnicas.

Um termo de referência descreve o que será contratado e o que o fornecedor precisa entregar. A ideia é oferecer documentos por segmento de tecnologia, com especificações que sirvam de ponto de partida. Assim, cada órgão pode adaptar o texto às suas necessidades sem elaborar o documento do zero.

Os documentos devem seguir as minutas já publicadas pela Advocacia-Geral da União (AGU) e as diretrizes de contratação da SGD. O governo já oferece modelos para compras de software e serviços em nuvem.

Os custos da IA também entraram na pauta do encontro. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, um dos painéis discutiu assinaturas, cobrança por uso e treinamento de modelos próprios.