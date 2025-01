Space Mountain: a montanha-russa da Disney que mudou a história dos parques temáticos

É fato que o Magic Kingdom é o parque mais emblemático do Walt Disney World Resort, em Orlando, nos Estados Unidos. Além do icônico Castelo da Cinderela, uma das atrações mais famosas é, sem dúvidas, a Space Mountain. A divertida montanha-russa, localizada na área de Tomorrowland, completa 50 anos e continua a encantar os visitantes. É uma das paradas obrigatórias do parque.

Para celebrar o cinquentenário, o exterior da icônica estrutura cônica da Space Mountain ganhou uma iluminação especial dourada ao longo da noite de quarta-feira, 15 de janeiro. As luzes, que marcaram a data histórica, puderam ser vistas de diversos pontos do Magic Kingdom e áreas próximas.

Além de ser uma das atrações que simbolizam o "crescimento" das crianças – já que é preciso ter 1,12 metros de altura para dar uma volta –, a Space Mountain marcou uma época em que a alta tecnologia começou a transformar a experiência dos parques temáticos. A montanha-russa foi a primeira do mundo a ser 100% controlada por computadores, o que representou um marco na engenharia das atrações da Disney.

Essa inovação tecnológica abriu caminho para outras atrações icônicas do parque, como Slinky Dog Dash, TRON Lightcycle / Run presented by Enterprise e Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind.

Curiosidades sobre a Space Mountain

A Space Mountain não é apenas uma montanha-russa; ela estabeleceu novos padrões de inovação para atrações temáticas. Confira algumas curiosidades:

Foi a primeira montanha-russa coberta e no escuro do mundo, com ar-condicionado e completamente controlada por computador.

A estrutura cônica branca tem 55,7 metros de altura, ficando apenas 1,8 metros abaixo do Castelo da Cinderela, também no Magic Kingdom.

O interior abriga dois trilhos espelhados – Alpha e Omega –, cada um com aproximadamente 914 metros de comprimento.

A atração atinge uma velocidade máxima de apenas 45 km/h, mas a escuridão e os efeitos especiais criam a sensação de uma viagem muito mais rápida.

Space Mountain: construção em 1973. (Disney/Divulgação)

Construção e estreia histórica

A construção da Space Mountain começou em 15 de dezembro de 1972, e a atração foi inaugurada pouco mais de dois anos depois. A celebração de abertura foi um evento grandioso, contando com:

A presença de astronautas da NASA;

Uma banda com 2.000 integrantes;

Fogos de artifício diurnos;

A participação de celebridades e um especial de TV em horário nobre nos Estados Unidos.

O primeiro passeio oficial na Space Mountain, em 1975, foi feito pelo astronauta Coronel James Irwin, que pilotou o Módulo Lunar da Apollo XV até a Lua.