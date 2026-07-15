'Heartstopper Forever' encerra uma das histórias de amor mais marcantes da Netflix

Depois de conquistar uma geração de espectadores com uma história de amor marcada pela delicadeza e pela autenticidade, "Heartstopper" chega ao seu capítulo final.

O filme "Heartstopper Forever", que estreia na Netflix na próxima sexta-feira, 17 de julho, acompanha Nick e Charlie diante da maior mudança de suas vidas: a transição para a fase adulta, quando o futuro passa a exigir escolhas capazes de transformar qualquer relacionamento.

Um adeus construído ao longo de quatro anos

Lançada em 2022, a adaptação dos quadrinhos de Alice Oseman rapidamente se tornou uma das produções adolescentes mais populares da Netflix. A história acompanha o romance entre Charlie Spring, um estudante assumidamente gay, e Nick Nelson, um popular jogador de rúgbi que passa por um processo de descoberta sobre sua própria sexualidade.

Ao longo de três temporadas, a série conquistou espaço por abordar descobertas afetivas, identidade, saúde mental e amizade com sensibilidade, tornando-se referência para o público jovem e para a comunidade LGBTQIA+.

Cada temporada de "Heartstopper" ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações e garantiu espaço no Top 10 semanal da Netflix em dezenas de países, ranking que reúne as produções mais assistidas da plataforma, segundo dados divulgados pela própria empresa.

Agora, a história chega ao fim em formato de longa-metragem. Em vez de uma quarta temporada, a equipe optou por condensar o encerramento em um filme inspirado no sexto e último volume dos quadrinhos de Oseman.

A universidade muda tudo

A nova fase acompanha Nick prestes a entrar na universidade, enquanto Charlie encontra mais confiança e independência em sua rotina escolar. A possibilidade de viver um relacionamento à distância coloca o casal diante de dúvidas, inseguranças e decisões que fazem parte da entrada na vida adulta.

Segundo Alice Oseman, o filme gira em torno da passagem do tempo, da memória, do amor e das mudanças que acompanham o crescimento dos personagens. Charlie segue em um processo de fortalecimento pessoal, enquanto Nick passa a questionar os rumos do próprio futuro.

O amadurecimento dos protagonistas também amplia os temas explorados pela narrativa. Questões ligadas à sexualidade, ao ciúme, ao álcool e às responsabilidades da vida adulta aparecem de forma mais presente, refletindo a evolução dos personagens e do próprio público que acompanhou a série desde a adolescência.

Kit Connor e Joe Locke, intérpretes de Nick e Charlie, também assumem pela primeira vez a função de produtores executivos do projeto, participando de forma mais ativa da construção do encerramento da franquia.

O legado de 'Heartstopper'

Durante a première em Londres, o elenco definiu a despedida como um momento agridoce. Para Alice Oseman, concluir a história representa a oportunidade de fechar um ciclo iniciado nos quadrinhos e expandido pela televisão, preservando a essência que tornou a obra um fenômeno internacional. A autora ainda admite que novas histórias nesse universo podem surgir no futuro, embora a trajetória de Nick e Charlie tenha alcançado seu desfecho.

"No fim das contas, esta é uma história de romance, e queremos que eles tenham seu final feliz.", pontua Oseman.

Veja o trailer do filme: