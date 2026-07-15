'Heartstopper Forever' encerra uma das histórias de amor mais marcantes da Netflix

'Heartstopper Forever': Filme amplia os conflitos da reta final da história e marca a despedida de um fenômeno que redefiniu a representação LGBTQIA+ na televisão (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 15 de julho de 2026 às 23h37.
Depois de conquistar uma geração de espectadores com uma história de amor marcada pela delicadeza e pela autenticidade, "Heartstopper" chega ao seu capítulo final.
O filme "Heartstopper Forever", que estreia na Netflix na próxima sexta-feira, 17 de julho, acompanha Nick e Charlie diante da maior mudança de suas vidas: a transição para a fase adulta, quando o futuro passa a exigir escolhas capazes de transformar qualquer relacionamento.
Lançada em 2022, a adaptação dos quadrinhos de Alice Oseman rapidamente se tornou uma das produções adolescentes mais populares da Netflix. A história acompanha o romance entre Charlie Spring, um estudante assumidamente gay, e Nick Nelson, um popular jogador de rúgbi que passa por um processo de descoberta sobre sua própria sexualidade.
Ao longo de três temporadas, a série conquistou espaço por abordar descobertas afetivas, identidade, saúde mental e amizade com sensibilidade, tornando-se referência para o público jovem e para a comunidade LGBTQIA+.
Cada temporada de "Heartstopper" ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações e garantiu espaço no Top 10 semanal da Netflix em dezenas de países, ranking que reúne as produções mais assistidas da plataforma, segundo dados divulgados pela própria empresa.
Agora, a história chega ao fim em formato de longa-metragem. Em vez de uma quarta temporada, a equipe optou por condensar o encerramento em um filme inspirado no sexto e último volume dos quadrinhos de Oseman.
A nova fase acompanha Nick prestes a entrar na universidade, enquanto Charlie encontra mais confiança e independência em sua rotina escolar. A possibilidade de viver um relacionamento à distância coloca o casal diante de dúvidas, inseguranças e decisões que fazem parte da entrada na vida adulta.
Segundo Alice Oseman, o filme gira em torno da passagem do tempo, da memória, do amor e das mudanças que acompanham o crescimento dos personagens. Charlie segue em um processo de fortalecimento pessoal, enquanto Nick passa a questionar os rumos do próprio futuro.
O amadurecimento dos protagonistas também amplia os temas explorados pela narrativa. Questões ligadas à sexualidade, ao ciúme, ao álcool e às responsabilidades da vida adulta aparecem de forma mais presente, refletindo a evolução dos personagens e do próprio público que acompanhou a série desde a adolescência.
Kit Connor e Joe Locke, intérpretes de Nick e Charlie, também assumem pela primeira vez a função de produtores executivos do projeto, participando de forma mais ativa da construção do encerramento da franquia.
Durante a première em Londres, o elenco definiu a despedida como um momento agridoce. Para Alice Oseman, concluir a história representa a oportunidade de fechar um ciclo iniciado nos quadrinhos e expandido pela televisão, preservando a essência que tornou a obra um fenômeno internacional. A autora ainda admite que novas histórias nesse universo podem surgir no futuro, embora a trajetória de Nick e Charlie tenha alcançado seu desfecho.
"No fim das contas, esta é uma história de romance, e queremos que eles tenham seu final feliz.", pontua Oseman.
Veja o trailer do filme: