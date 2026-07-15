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'Heartstopper Forever' encerra uma das histórias de amor mais marcantes da Netflix

Longa encerra a adaptação da obra de Alice Oseman ao explorar os desafios da vida adulta, da universidade e das mudanças que cercam Nick e Charlie

'Heartstopper Forever': Filme amplia os conflitos da reta final da história e marca a despedida de um fenômeno que redefiniu a representação LGBTQIA+ na televisão (Divulgação/Netflix)

'Heartstopper Forever': Filme amplia os conflitos da reta final da história e marca a despedida de um fenômeno que redefiniu a representação LGBTQIA+ na televisão (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 15 de julho de 2026 às 23h37.

Depois de conquistar uma geração de espectadores com uma história de amor marcada pela delicadeza e pela autenticidade, "Heartstopper" chega ao seu capítulo final.

O filme "Heartstopper Forever", que estreia na Netflix na próxima sexta-feira, 17 de julho, acompanha Nick e Charlie diante da maior mudança de suas vidas: a transição para a fase adulta, quando o futuro passa a exigir escolhas capazes de transformar qualquer relacionamento.

Um adeus construído ao longo de quatro anos

Lançada em 2022, a adaptação dos quadrinhos de Alice Oseman rapidamente se tornou uma das produções adolescentes mais populares da Netflix. A história acompanha o romance entre Charlie Spring, um estudante assumidamente gay, e Nick Nelson, um popular jogador de rúgbi que passa por um processo de descoberta sobre sua própria sexualidade.

Ao longo de três temporadas, a série conquistou espaço por abordar descobertas afetivas, identidade, saúde mental e amizade com sensibilidade, tornando-se referência para o público jovem e para a comunidade LGBTQIA+.

Cada temporada de "Heartstopper" ultrapassou a marca de 10 milhões de visualizações e garantiu espaço no Top 10 semanal da Netflix em dezenas de países, ranking que reúne as produções mais assistidas da plataforma, segundo dados divulgados pela própria empresa.

Agora, a história chega ao fim em formato de longa-metragem. Em vez de uma quarta temporada, a equipe optou por condensar o encerramento em um filme inspirado no sexto e último volume dos quadrinhos de Oseman.

A universidade muda tudo

A nova fase acompanha Nick prestes a entrar na universidade, enquanto Charlie encontra mais confiança e independência em sua rotina escolar. A possibilidade de viver um relacionamento à distância coloca o casal diante de dúvidas, inseguranças e decisões que fazem parte da entrada na vida adulta.

Segundo Alice Oseman, o filme gira em torno da passagem do tempo, da memória, do amor e das mudanças que acompanham o crescimento dos personagens. Charlie segue em um processo de fortalecimento pessoal, enquanto Nick passa a questionar os rumos do próprio futuro.

O amadurecimento dos protagonistas também amplia os temas explorados pela narrativa. Questões ligadas à sexualidade, ao ciúme, ao álcool e às responsabilidades da vida adulta aparecem de forma mais presente, refletindo a evolução dos personagens e do próprio público que acompanhou a série desde a adolescência.

Kit Connor e Joe Locke, intérpretes de Nick e Charlie, também assumem pela primeira vez a função de produtores executivos do projeto, participando de forma mais ativa da construção do encerramento da franquia.

O legado de 'Heartstopper'

Durante a première em Londres, o elenco definiu a despedida como um momento agridoce. Para Alice Oseman, concluir a história representa a oportunidade de fechar um ciclo iniciado nos quadrinhos e expandido pela televisão, preservando a essência que tornou a obra um fenômeno internacional. A autora ainda admite que novas histórias nesse universo podem surgir no futuro, embora a trajetória de Nick e Charlie tenha alcançado seu desfecho.

 "No fim das contas, esta é uma história de romance, e queremos que eles tenham seu final feliz.", pontua Oseman

Veja o trailer do filme:

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