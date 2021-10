Criptomoeda de ‘Round 6’ salta quase 25.000% em menos de uma semana

O hit da Netflix "Round 6" (‘Squid Game’ em inglês) estendeu seu alcance para a esfera das criptomoedas com o token SQUID - e já subiu bem mais de 20.000% esta semana, de acordo com o CoinMarketCap.

"Round 6" é uma série distópica sul-coreana sobre pessoas competindo por prêmios em dinheiro em jogos de sobrevivência brutais. A série é um grande sucesso e se tornou um fenômeno cultural global.

Apenas oito dias depois do lançamento, a série superou a audiência de Bridgerton, e se tornou o maior sucesso da Netflix de todos os tempos.

O SQUID estava sendo negociado em torno de 1,2 centavos de dólar na terça-feira, mas agora está em US$ 3,05 - um aumento de quase 25.000%. Sua capitalização de mercado agora é de aproximadamente US$ 240 milhões.

As pré-vendas do SQUID começaram em 20 de outubro e, de acordo com seu white paper, "esgotaram em 1 segundo".

Os titulares do SQUID podem participar de jogos online inspirados nos jogos retratados na série. As taxas de inscrição são cobradas em SQUID - 10% das quais vão para os desenvolvedores, e o resto é investido de volta no pool de recompensas.

"Quanto mais pessoas aderirem, maior será o pool de recompensas", de acordo com o white paper. "Mais importante, não fornecemos consequências mortais! Sua experiência só se refletirá na alegria de ganhar recompensas e na tristeza de perder dinheiro quando o jogo falha", acrescenta.

O SQUID se junta ao grupo das meme coins, como a criptomoeda-meme shiba inu (SHIB), que tem batido recordes nas últimas semanas. Naquele que já está sendo considerado por entusiastas das criptomoedas-meme como o "maior trade de todos os tempos", um investidor anônimo transformou cerca de R$ 73.000 reais em quase 30 bilhões graças à criptomoeda shiba inu (SHIB).