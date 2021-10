Carteira que comprou US$13.000 de shiba inu em 2020 hoje vale US$5 bilhões

Naquele que já está sendo considerado por entusiastas das criptomoedas-meme como o "maior trade de todos os tempos", um investidor anônimo transformou cerca de 73.000 reais em quase 30 bilhões graças à criptomoeda shiba inu (SHIB), que vive forte alta nas últimas semanas.

No dia 1 de agosto de 2020, a criptomoeda-meme inspirada na raça de cachorro começou a ser negociada e, naquele mesmo dia, o investidor em questão comprou seus primeiros 70 bilhões de tokens. Depois, realizou outras compras nos dias que se seguirem, até chegar ao total de 13.000 dólares investidos por 70 trilhões de SHIB - que hoje valem mais de 5 bilhões de dólares.

Na época, cada token de shiba inu era negociado a US$ 0,000000000189 e, após a maior alta de sua curta história, vale US$ 0,00007325. O valor parece irrisório, mas, considerando a quantidade de tokens em circulação, de quase 549 trilhões, e a quantidade enorme que cada investidor é capaz de comprar, e as coisas mudam um pouco de figura - como mostra o lucro monstruoso com a operação do investidor em questão. Em cerca de 14 meses, ele multiplicou seu patrimônio por cerca de 370 mil vezes.

Apesar de poder ser vista com bons olhos pelos entusiastas da criptomoeda-meme, já que é um caso de sucesso de investimento no ativo, o caso do lucro bilionário com a compra de SHIB também levanta uma questão importante sobre o risco para outros investidores. O bilionário, com suas 70 trilhões de moedas, possui cerca de 13% de todas as SHIB em circulação, segundo o CoinMarketCap.

Se ele decidir realizar seus lucros, por exemplo, poderá devastar o valor do ativo, com um fluxo vendedor inimaginável para quaisquer ativos de investimento relevantes. A falta de fundamentos do projeto, criado como uma brincadeira, pode aumentar as chances do investidor optar por colocar os lucros no bolso.

Por outro lado, o crescimento da SHIB nas últimas semanas, impulsionado por companhas dos seus entusiastas e pela listagem do ativo em grandes corretoras como a Coinbase e a possibilidade cada vez maior de ser listada também no popular aplicativo de negociação dos EUA Robinhood, a SHIB se tornou uma das 10 maiores criptomoedas do mundo por valor de mercado, superando a marca de 40 bilhões de dólares e ultrapassando sua "arquirrival" dogecoin como a maior criptomoeda-meme do planeta.

Nos comentários da página de rastreamento da carteira em questão, usuários se dividem entre as apostas sobre quem seria o dono dos ativos, que muitos chamam de "o maior trade de todos os tempos".

Em seu lançamento, os criadores da SHIB enviaram metade dos tokens emitidos para a carteira de Vitalik Buterin, fundador do Ethereum, rede na qual a shiba inu circula - e o mesmo queimou 90% disso, doando os outros 10% para caridade.

Como a carteira hoje bilionária começou a comprar o ativo no dia de seu lançamento, muitos especulam se tratar de uma carteira dos criadores do projeto. Mas o principal nome por trás da shiba inu, chamado Ryoshi, afirmou mais de uma vez que não possui nenhuma unidade do ativo.

No momento, a carteira permanece inativa, com sua última transação tenso sido realizada há quase 200 dias. No entanto, o endereço tem recebido uma enxurrada de transações, seja de artistas enviando seus NFTs para fazer graça ou tentar criar algum laço de amizade ou algo do tipo com o bilionário, ou até mensagens de baixo valor com mensagens e pedidos por doações e afins para o dono da carteira. Apesar de parada, com a alta explosiva da SHIB nas últimas semanas, não seria supreendente se o seu proprietário decida movimentá-la em breve.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube